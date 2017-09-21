Этого все опасались: автомобиль врезался в Таллинне в почтового робота (видео)

ДТП произошло на Нымме теэ. Управляемый человеком робот начал переезжать дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора.

Поворачивающий водитель автомобиля робота не заметил и наехал на него. От удара робот перевернулся набок, однако не вышел из строя и после инцидент продолжил движение.

Напомним, что в июне Рийгикогу принял закон, согласно которому в этой ситуации водитель автомобиля должен был уступить дорогу роботу.