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Этого все опасались: автомобиль врезался в Таллинне в почтового робота (видео)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

В Таллинне сегодня произошло ДТП, которого с опасением ждали уже долгое время. На пешеходном переходе автомобиль не уступил дорогу почтовому роботу и врезался в него, пишет портал Tehnika.

ДТП произошло на Нымме теэ. Управляемый человеком робот начал переезжать дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора.

Поворачивающий водитель автомобиля робота не заметил и наехал на него. От удара робот перевернулся набок, однако не вышел из строя и после инцидент продолжил движение.

Напомним, что в июне Рийгикогу принял закон, согласно которому в этой ситуации водитель автомобиля должен был уступить дорогу роботу.

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