Этого все опасались: автомобиль врезался в Таллинне в почтового робота (видео)
21 сентября 2017 г., 10:51
В Таллинне сегодня произошло ДТП, которого с опасением ждали уже долгое время. На пешеходном переходе автомобиль не уступил дорогу почтовому роботу и врезался в него, пишет портал Tehnika.
ДТП произошло на Нымме теэ. Управляемый человеком робот начал переезжать дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора.
Поворачивающий водитель автомобиля робота не заметил и наехал на него. От удара робот перевернулся набок, однако не вышел из строя и после инцидент продолжил движение.
Напомним, что в июне Рийгикогу принял закон, согласно которому в этой ситуации водитель автомобиля должен был уступить дорогу роботу.