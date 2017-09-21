Фото: несчастный отец поджег себя перед зданием парламента Новой Зеландии

Представитель веллингтонской службы скорой помощи подтвердил Stuff, что мужчина с ожогами был доставлен в отделение неотложной помощи больницы Веллингтона в критическом состоянии.

Полиция оцепила газон перед зданием парламента. Представители правоохранительных органов заявили прессе, что рассматривают участок как "место преступления". Один из очевидцев происшествия рассказал, что прохожие, ставшие свидетелями акта самосожжения, сначала "просто стояли", не в силах осознать происходящее. Затем кто-то начал пытаться сбить пламя курткой, а из соседнего бара прибежали с ведрами воды.

В полиции заявили, что пока слишком рано говорить о том, что у здания парламента имела место попытка самосожжения. The New Zeland Herald отмечает, что репортеры, работавшие в парламенте, в течение нескольких дней видели пострадавшего, который стоял в одиночном пикете с плакатом в защиту отцов, у которых суды отбирают детей.

Оперативным службам пока не удалось идентифицировать пострадавшего. Известно, что это европеец лет 50-60. Полиция просит очевидцев и тех, что располагает информацией о произошедшем, связаться со следователями.

Радио New Zeland отмечает, что до особого распоряжения полиции центральный вход в здание парламента перекрыт. На газоне продолжают дежурить полицейские.

Отметим, в субботу, 23 сентября, в Новой Зеландии состоятся общенациональные выборы в парламент. Правоцентристская Национальная партия участвует в гонке без своего многолетнего лидера Джона Ки. В декабре прошлого года экс-премьер неожиданно заявил, что уходит из политики, чтобы больше времени проводить с семьей. Его преемником стал Билл Инглиш, бывший глава Минфина страны. В настоящее время премьер пытается одновременно вести агитацию, справиться с последствиями недавнего землетрясения и преодолеть проблемы с поставками топлива в аэропорт Окленда и автозаправки, возникшие из-за аварии на трубопроводе крупнейшего поставщика страны Z Energy.