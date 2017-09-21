Прогулка с ребенком обернулась кошмаром: «Неизвестный начал меня домогаться и полез руками в коляску!»

Из такси вышел пьяный пассажир и направился в ее сторону.

«Он начал меня домогаться, делал непристойные предложения, просил сесть с ним в такси и лез своими руками в коляску. Я очень испугалась и за ребенка, и за себя!» — с ужасом вспоминает потерпевшая.

По ее словам, таксист, включив аварийные сигналы, молча наблюдал за происходящим.

Напуганная женщина попыталась убежать, но с коляской это не очень хорошо получалось.

Хулиган наконец-то отстал и вернулся в такси, но на этом дело не закончилось: потерпевшая утверждает, что пока она совершала кросс по тротуару, такси ехало параллельно. Шофер сигналил, а его клиент, высунувшись по пояс из окна, зазывал ее прокатиться.

В конце концов он, видимо, понял, что все его попытки тщетны, и оставил молодую мать в покое.

«Молодые женщины, будьте начеку не только вечером, но и днем!» — призывает потерпевшая.

Rus.Postimees выяснил номер таксиста, подвозившего в тот день пьяного молодого человека. Водителем такси оказался 80-летний житель Йыхви, который уверяет, что на самом деле ничего страшного не произошло.

«Он выпивший был, он просто пошутил, наверное. Девушка шла с коляской из Йыхви на 32-й (так местные жители называют Ахтмескую часть Кохтла-Ярве - прим. ред.). Он молодой парень. С ребенком стал говорить и с ней. И все. Что она, шуток не понимает?» - удивляется таксист.

По его словам, клиента он видел впервые и поначалу не понял, почему молодой человек попросил остановить машину.

«Понимаете, я же таксист, ко мне всякие люди садятся. Мы уже проехали мимо этой девушки, и тут он попросил остановить такси. Я подумал, что он выпивший и ему в кусты надо», - объясняет он.

Потом, по словам таксиста, клиент вернулся в машину. Шофер подтверждает, что после этого молодой человек, открыв окно, еще пытался о чем-то поговорить с девушкой, но отрицает, что сам при этом сигналил.

На этом история не закончилась: на следующий день после происшествия водителя такси разыскал муж потерпевшей и начал требовать адрес обидчика его супруги. Таксист божится, что адрес этого клиента ему неизвестен.

«Муж спрашивает: "Где он? Я его убью!" Что это за разговоры? Это же не дело!» - говорит таксист.

Как сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде, заявление в полицию в связи с этим происшествием не поступало.

Руководитель отдела профилактики и ведения производства по делам Йыхвиского отделения полиции Эне Муттика рассказала, как необходимо действовать в подобных ситуациях:

«Если вы попали в подобную ситуацию, важно держаться от неподобающе или агрессивно настроенного человека как можно дальше и по возможности добраться до многолюдного места. Несомненно, нужно избегать задворок или мест, где вы останетесь с преследователем наедине. Если вы чувствуете опасность, необходимо немедленно позвонить по экстренному номеру 112. Тогда полиция сразу же отреагирует и сделает все, чтобы разрешить ситуацию и призвать нарушителя к порядку. Граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения полицейский патруль отвозит домой или в арестный дом для вытрезвления, чтобы они не представляли опасности как для самих себя, так и для окружающих людей.

Нарушителя можно призвать к ответственности, если он вел себя неподобающим образом в публичном месте – например, был агрессивен, оскорблял, запугивал или угрожал».