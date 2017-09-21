Не опасно ли покупать заготовки у частников и как продать свои излишки, чтобы не получить штраф?

Сейчас в интернете можно найти огромное число сайтов или групп в социальных сетях, где люди продают различные вещи, будь то одежда, мебель и даже продукты питания. Особенно популярными в начале осени становятся различного рода варенья и повидло.

Магазинному не все доверяют, полагая, что на массовом производстве одна сплошная ненатуральность. А самим заняться не под силу. Кто-то просто не умеет, а кто-то не желает возиться, ведь процесс достаточно трудоемкий. Мало того что нужно сходить за ягодами (или хотя бы купить на рынке), так еще нужно почистить их, помыть, сварить, положить в банку, остудить и только потом съесть. А тут готовое – и сразу можно к чаю подавать.

Закон не запрещает, но…

Любая продажа у нас в стране должна быть разрешена законом, поэтому первое, о чем стоит задуматься, если вы решили продать свои запасы, – это налоги. Надо ли их платить государству даже за одну проданную баночку варенья?

Как утверждает пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ, налоговики не видят препятствий для того, чтобы люди могли продавать свежие продукты, выращенные на собственной даче, или же сделанную из них продукцию.

«Но не стоит забывать, что, приняв решение выставить что-либо на продажу, необходимо считаться и с требованиями Ветеринарно-пищевого департамента», – объясняет Аасмяэ.

Однако не все так просто. Майлин Аасмяэ говорит, что в случае полученной выручки от продажи своих заготовок такой доход необходимо декларировать.

«От заработанных доходов частное лицо должно отдать государству 20% подоходного налога, – говорит чиновник. – Хотя стоит учитывать, что доход от продажи варенья не такой большой, а для частного лица предусмотрен не облагаемый налогом минимум, который в 2017 году составляет 2160 евро в год. Поэтому часто получается, что человеку не приходиться платить налоги с продажи нескольких банок варенья или других заготовок».

Обработка продукции в частном доме

Именно такой канцелярской и казенной фразой можно охарактеризовать то, что в народе называют продавать свои закрутки и варенье с медом.

«Для продажи своих заготовок продавец должен выполнить несколько условий. Во-первых, необходимо составить план самоконтроля, к тому же необходимо провести опыт, который покажет, сколько может храниться, к примеру, ваше варенье. Потом этот срок годности необходимо нанести на маркировку. И еще одно немаловажное правило: у продавца должна быть справка о состоянии здоровья», – рассказывает пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента Мартин Алтрая.

Только после того, как человек готов предоставить все эти данные, необходимо подать заявление, то есть уведомление об экономической деятельности.

«Чтобы предоставить такое уведомление, имеется несколько способов, но самый простой – сделать это через клиентский портал Министерства сельской жизни, – говорит Алтрая. – Туда необходимо войти с помощью ИД-карты, мобильной идентификации или же через интернет-банк».

При этом, добавляет чиновник, представив все необходимые документы Ветеринарно-пищевому департаменту, у вас появляется возможность совершенно легально продавать свое варенье не только из рук в руки, но и в магазине и на рынке.

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