Жителям Эстонии уже выплатили компенсаций за лечение зубов на миллион евро

Поскольку неиспользованная сумма компенсации не переносится на следующий календарный год, стоит использовать новую компенсацию до конца текущего года.

Компенсацию за зубное лечение можно получить только в том случае, если лечение было проведено у зубных врачей, заключивших договор с Больничной кассой. В Эстонии сейчас около 140 таких зубных кабинетов. То, заключил ли выбранный зубной врач соответствующий договор с Больничной кассой, нужно обязательно проверить при регистрации на визит в зубной кабинет или предварительно проконтролировать наличие договора на интернет-странице Больничной кассы.

В случае компенсации за зубное лечение взрослых 30 евро доля обязательного финансирования пациента составляет 50%, т.е. каждый раз при визите зубного врача он будет обязан оплатить по крайней мере половину счета за лечение.

Начиная с 1 июля 2017 года компенсация за зубное лечение для беременных, матерей, имеющих детей в возрасте до одного года, пенсионеров по инвалидности, пенсионеров по старости, людей с частичной или полной потерей трудоспособности, людей старше 63 лет, а также для лиц, имеющих повышенную потребность в стоматологической помощи, увеличилась до 85 евро в год. Доля обязательного самофинансирования в данном случае составляет 15% от счета за лечение.

Льгота учитывается в счете за лечение непосредственно в момент оплаты услуг зубного врача, т.е. после посещения зубного врача больше не нужно предоставлять Больничной кассе заявление и другие документы. Размер положенной компенсации и ее возможный для использования остаток можно всегда проверить на государственном портале www.eesti.ee/ru.

Компенсация за зубное лечение действует для первичных стоматологических услуг, которые входят в список медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой. К ним относятся прием зубного врача, диагностика (в том числе рентгеновские снимки), установка лекарства и временной пломбы, установка постоянной пломбы, удаление зуба, вскрытие гнойника и его лечение, лечение корней зубов, удаление зубного камня под деснами хирургическим путем и обезболивание.

Если зубной врач во время визита оказал вам разные стоматологические услуги (как входящие в список компенсируемых услуг, так и не входящие в него), сумма льготы для пациента будет рассчитана только для тех стоматологических услуг, которые включены в утвержденный список компенсируемых услуг первичной необходимости. Остальные услуги пациент оплачивает сам согласно прейскуранту данного зубного врача.

Подробную информацию о компенсациях и договорных партнерах, оказывающих стоматологические услуги, можно получить по справочному телефону Больничной кассы 669 66 30 (Пн-Пт с 08.30 до 16.30), на интернет-странице Больничной кассы, в бюро обслуживания клиентов Больничной кассы или переслав подписанную заявку на электронный адрес info@haigekassa.ee.