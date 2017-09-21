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На рынке смартфонов грядут грандиозные перемены

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

Американская корпорация Google намерена приобрести подразделение тайваньской компании HTC, которое производит смартфоны Pixel для американской корпорации, за $1,1 млрд, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В Google также переходит большая часть команды Pixel, указывает Bloomberg. Кроме того, американская корпорация получит лицензию на интеллектуальную собственность тайваньской фирмы, которая, правда, не будет исключительной, сообщает РБК.

Сделка позволит Google лучше контролировать как сам процесс производства Pixel, которые рассматриваются как конкуренты смартфонам корпорации Apple, а также лучше управлять процессом разработки дизайна и быстрее внедрять инновационные разработки.

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