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Раймонд Кальюлайд: в телерекламах Центристской партии нет ни капли вранья

Rus.Postimees.ee
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Раймонд Кальюлайд | ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд заявил, что вышедшая в эфир телереклама, в которой ведущие центристы предостерегают избирателей от прихода к власти в Таллинне Партии реформ и ультра-консерваторов из EKRE, отражает реальное положение вещей.

По словам Кальюлайда, который является одним из руководителей предвыборной кампании Центристской партии, целый ряд партий и избирательных союзов задались целью отменить в Таллинне все, что было до сих пор создано. Поэтому предупреждение избирателей оправдано.

«Кто-нибудь верит в то, что крайне-правая коалиция Партии реформ и EKRE продолжила бы развитие Центра русской культуры в том же духе, как это было до сих пор? Очевидно, EKRE назначила бы директором этого центра одного из тех своих членов, который любят позировать на фотографиях, вскинув руку в нацистском приветствии. А Партия реформ сразу бы продала это здание», - сказал Кальюлайд.

Он говорит, что позиция Партии реформ и партии IRL касательно бесплатного общественного транспорта не изменилась – это ясно видно по высказываниям представителей этих партий: «Общественный транспорт они приватизировали бы точно также, как Юри Мыйз в свое время приватизировал предприятие Tallinna Vesi».

По словам Кальюлайда, о действиях партий следует судить не только по предвыборным программам, хотя и по ним видно, к чему эти политические силы клонят: «Партия реформ недвусмысленно обещает сделать все русские детские садики эстонскими. EKRE не только обещает лишить серопаспортников права голоса на местных выборах, но и активно проталкивает эту идею в парламенте».

По его оценке, нет сомнений, что реформисты и EKRE хотят отодвинуть русскоязычных жителей Таллинна, которые составляют примерно половину населения, от процесса принятия решений в столице.

«Нам не нужно в Таллинне напряжение на межнациональной почве. Если Партия реформ и EKRE выступают с провокационными заявлениями, то совершенно нормально, что русские политики отвечают на это. И правильно делают, что предупреждают людей», - сказал Кальюлайд.

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