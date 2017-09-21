Маленькие магазины по всей Эстонии собирают подписи в свою защиту
21 сентября 2017 г., 11:46
Маленькие магазины по всей Эстонии стали собирать подписи в свою защиту, чтобы избежать закрытия.
Союз малых торговцев Эстонии начал кампанию, в рамках которой собирает подписи, с помощью которых хотят защитить все маленькие магазины в Эстонии, пишет Raplamaa Sõnumid.
Член правления союза Рейн Рейнвеэ говорит, что цель данной акции — обратить внимание на актуальную сейчас проблему закрытия маленьких магазинов. Особенно остро эта проблема ощущается в Южной Эстонии, где магазины закрываются один за другим. «Мы знаем, что в окрестностях Валга, в Анстла и небольших населенных пунктах уже закрылись несколько магазинов, и это только начало. И это очень печально», - говорит Рейнвеэ.