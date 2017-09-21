Кармо Тюйр: какой будет реакция НАТО – не знает даже НАТО

«Если бы в Эстонии наблюдался вакуум безопасности, вероятность российской агрессии возросла бы. А повод найдется всегда!»
Эстонский политолог рассказал порталу Rus.Postimees о том, чем для Эстонии чреваты российско-белорусские учения «Запад», завершившиеся вчера.
– Президент Литвы Даля Грибаускайте на днях повторила заявление о том, что РФ отрабатывает сценарий нападения на соседние страны...
– Репетиция и нападение – разные вещи, конечно. Когда военные отрабатывают слаженное содействие сухопутных и воздушных войск, кибервойск и так далее, они репетируют именно слаженное содействие. Будет ли оно использовано для нападения – никто не знает. Но я более чем уверен, что когда в любом генштабе планируют мероприятия, всегда создаются по крайней мере два различных сценария – план «А», план «Б», – и множество их вариантов. Что, если?.. Это не из-за какой-то ненависти к соседям – такова работа генштаба. Это его обязанность: создать план типа «что делать с соседями, если...».
Вопрос в том, какой из планов будет реализован. А это зависит не только от политического решения верховного руководства, но и от ситуации у этих самых соседей. Если бы в Эстонии наблюдался, так сказать, вакуум безопасности, вероятность того, что россияне устроят какую-либо провокацию и перейдут границу, была бы более высокой. Однако полгода назад НАТО неожиданно для России, и, думаю, для себя решил разместить в Эстонии союзнические войска. Вакуум был заполнен, и реализация соответствующего плана стала менее вероятной.
Я и правда думаю, что еще полгода тому назад в генштабе НАТО наверняка сомневались, что сюда надо направлять войска. Но благодаря стечению обстоятельств ситуация изменилась.
То же самое ведь было с Украиной. Крым оттяпали, потому что там был вакуум безопасности: Украина как государство там не присутствовала, ее войск там не было, были местные люди в мундирах, которые работали под случайным флагом. Теперь они просто поменяли флаг. Точно так же, если бы в Эстонии был вакуум безопасности, агрессию провести было бы легко. А повод найдется всегда.
Надо сказать, что учения «Запад» имеют много составляющих, в том числе это и психологические операции. Не знаю, совпадение это или нет, но позавчера профессор СПбГУ Николай Межевич сказал в интервью про страны Балтии: «Нет таких стран. Для России этих стран нет. Юридически они существуют, но мы с ними не поддерживаем никаких экономических и политических контакты. Мертвая зона. Чернобыль». Вдруг это тоже часть учений?..
– Эстонские колумнисты много писали о том, что Россия в ходе учений или после них может захватить Белоруссию.
– После учений «Запад» в Белоруссии остается больше российских военных, чем было до того. Белоруссия была и остается не очень удобным соседом для России, но сохранит независимость, потому что России необходим буфер. Есть такое геостратегическое мышление, им болеют в генштабах, особенно в крупных. Согласно этому мировоззрению вокруг центра силы обязательно должны быть буферы. Так что Белоруссия как отдельное государство выгоднее, чем как часть РФ. Пусть и как экономически зависимое государство. Хотя на самом деле Россия и Белоруссия – взаимозависимы. Я напомню: часто говорят об энергетической зависимости Белоруссии от России, и, конечно, она налицо, но нельзя забывать, что пятая часть топлива, используемого в РФ, поступает с белорусских заводов. Хотя Белоруссия зависит от России больше, само собой.
Я уверен, что Россия будет усиливать свое присутствие в этой стране. Всё зависит от того, даст ли Белоруссия разрешение на новые военные базы. Скорее всего, даст.
Белоруссию рассматривают еще и как плацдарм для захвата Украины. Нападет ли Россия на Украину – зависит сегодня больше всего не от России и не от Белоруссии, а от Украины. Если там будет такой же вакуум безопасности, какой был в Крыму, – вероятность есть.
– Если сравнить страхи наших комментаторов и сами учения, возникает ли вопрос: не слишком ли сильно мы боимся России?
– «Запад» – не единичные учения, целая гроздь таких учений проходит во всем Западном военном округе. И если не брать сценарий конкретного «Запада» с мифической агрессивной Вейшнорией, выяснится, что учения – не столько антитеррористические или оборонительные, сколько агрессивные. Десантирование войск в тыл врага, захват аэродромов, переход рек... В целом российские учения носят совершенно другой характер. И по некоторым намека можно даже догадаться, какие именно аэродромы россияне собрались брать. Впрочем, все армии мира, когда проводят учения, объявляют о том, что они носят оборонительный характер. Россияне здесь – не исключение.
– Если РФ гипотетически напала бы в итоге на Белоруссию - что было бы дальше? Какова была бы реакция в принципе?
– Если бы да кабы... Всё зависит от формы захвата власти. Если Россия снимет Лукашенко и поставит на его место более удобного человека, из Белоруссии же, то реакции не будет почти никакой: внутреннее дело, что тут скажешь? Если же Россия включит Белоруссию в свой состав как субъект федерации...
– Захватит Белоруссию?
– Я бы даже не использовал это слово. Белоруссия – столь пророссийская страна, что ее захватывать не надо. Большинство белорусов настроены пророссийски. Против «русского мира» – 5-10 процентов активных националистов. Как ни странно, сейчас главный союзник для них – Лукашенко. Они его ненавидят, но готовы его терпеть, потому что Лукашенко стал главным националистом страны. Эти националисты – единственные люди, готовые отстаивать независимость Белоруссии с оружием в руках.
– А внешняя реакция будет? НАТО?..
– А какой была реакция НАТО на Крым? На ДНР и ЛНР? Кстати, Вейшнория на учениях «Запад» – это же ЛНР и ДНР с обратным знаком. Люди склонны использовать опыт, который у них уже есть. Генштаб РФ поступает точно так же.
Никто не знает, какой будет реакция НАТО. В том числе, и НАТО. Повторю, полгода назад там сомневались в том, посылать ли войска в Эстонию. За полгода до принятия Эстонии в НАТО Альянс считал, что этого делать не следует...