Кармо Тюйр: какой будет реакция НАТО – не знает даже НАТО

Эстонский политолог рассказал порталу Rus.Postimees о том, чем для Эстонии чреваты российско-белорусские учения «Запад», завершившиеся вчера.

– Президент Литвы Даля Грибаускайте на днях повторила заявление о том, что РФ отрабатывает сценарий нападения на соседние страны...

– Репетиция и нападение – разные вещи, конечно. Когда военные отрабатывают слаженное содействие сухопутных и воздушных войск, кибервойск и так далее, они репетируют именно слаженное содействие. Будет ли оно использовано для нападения – никто не знает. Но я более чем уверен, что когда в любом генштабе планируют мероприятия, всегда создаются по крайней мере два различных сценария – план «А», план «Б», – и множество их вариантов. Что, если?.. Это не из-за какой-то ненависти к соседям – такова работа генштаба. Это его обязанность: создать план типа «что делать с соседями, если...».

Вопрос в том, какой из планов будет реализован. А это зависит не только от политического решения верховного руководства, но и от ситуации у этих самых соседей. Если бы в Эстонии наблюдался, так сказать, вакуум безопасности, вероятность того, что россияне устроят какую-либо провокацию и перейдут границу, была бы более высокой. Однако полгода назад НАТО неожиданно для России, и, думаю, для себя решил разместить в Эстонии союзнические войска. Вакуум был заполнен, и реализация соответствующего плана стала менее вероятной.

Я и правда думаю, что еще полгода тому назад в генштабе НАТО наверняка сомневались, что сюда надо направлять войска. Но благодаря стечению обстоятельств ситуация изменилась.

То же самое ведь было с Украиной. Крым оттяпали, потому что там был вакуум безопасности: Украина как государство там не присутствовала, ее войск там не было, были местные люди в мундирах, которые работали под случайным флагом. Теперь они просто поменяли флаг. Точно так же, если бы в Эстонии был вакуум безопасности, агрессию провести было бы легко. А повод найдется всегда.

Надо сказать, что учения «Запад» имеют много составляющих, в том числе это и психологические операции. Не знаю, совпадение это или нет, но позавчера профессор СПбГУ Николай Межевич сказал в интервью про страны Балтии: «Нет таких стран. Для России этих стран нет. Юридически они существуют, но мы с ними не поддерживаем никаких экономических и политических контакты. Мертвая зона. Чернобыль». Вдруг это тоже часть учений?..

– Эстонские колумнисты много писали о том, что Россия в ходе учений или после них может захватить Белоруссию.

– После учений «Запад» в Белоруссии остается больше российских военных, чем было до того. Белоруссия была и остается не очень удобным соседом для России, но сохранит независимость, потому что России необходим буфер. Есть такое геостратегическое мышление, им болеют в генштабах, особенно в крупных. Согласно этому мировоззрению вокруг центра силы обязательно должны быть буферы. Так что Белоруссия как отдельное государство выгоднее, чем как часть РФ. Пусть и как экономически зависимое государство. Хотя на самом деле Россия и Белоруссия – взаимозависимы. Я напомню: часто говорят об энергетической зависимости Белоруссии от России, и, конечно, она налицо, но нельзя забывать, что пятая часть топлива, используемого в РФ, поступает с белорусских заводов. Хотя Белоруссия зависит от России больше, само собой.