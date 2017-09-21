Туристу, показавшему средний палец водителю в Дубае, грозит полгода тюрьмы

Под следствием оказался 23-летний Джамиль Ахмад, работающий IT-консультантом в госструктурах Великобритании. В сентябре мужчина проводил отпуск в Дубае вместе с женой, пишет Newsru со ссылкой на The Daily Mail.

8 сентября Ахмад сел за руль автомобиля, но рядом с Дубайским международным финансовым центром у него произошел конфликт с другим водителем. В сердцах Джамиль поднял вверх средний палец, продемонстрировав своему обидчику неприличный жест.

Два дня спустя Ахмад был арестован в аэропорту. Его жене пришлось возвращаться в Лестер в Великобританию в одиночку.

Джамиля доставили в печально известный полицейский участок района Бур-Дубай. В этом отделении в 2011 году был убит другой британский турист - 39-летний Ли Брэдли Браун. В дальнейшем Ахмада отпустили под залог, запретив ему покидать страну. Британский турист вынужден ждать суда, но его денежные средства уже на исходе. Ахмад говорит, что, отправляясь в отпуск, он как турист не рассчитывал оплачивать проживание в гостинице свыше двух месяцев.

Демонстрация среднего пальца в ОАЭ считается преступлением и квалифицируется как страшно непристойное поведение. За подобный жест можно получить от арабской Фемиды наказание в виде шести месяцев лишения свободы минимум.

Если Ахмада осудят, у него будет две недели на обжалование приговора.

В связи с арестом Джамиля юристы ОАЭ обратились с предупреждением к выходцам из других стран (туристам и эмигрантам). "Мы сталкивались со многими случаями, когда дорожный конфликт и проявленная несдержанность заканчивались задержанием", - говорит основатель правозащитной организации Detained in Dubai Радха Стирлинг.

Она отметила, что на дорогах Дубая иногда царит хаос, поскольку там можно встретить водителей из Индии, Пакистана и Египта, где культура вождения почти отсутствует. Тем не менее, иностранцам следует проявлять осторожность и сдержанность, поскольку мимолетный жест может обернуться тюремным сроком.

Ранее юристам Detained in Dubai удалось спасти от тюрьмы датчанина, который в итоге отделался штрафом за непристойное поведение.

По словам Стирлинг, местные водители используют обвинения в непристойном поведении как уловку для того, чтобы уйти от ответственности за лихачество на дороге. Если дорожный хулиган подозревает, что другой водитель заявит о его нарушении ПДД в полицию, злоумышленник сам стремится состряпать донос, в котором будет идти речь об оскорбительных жестах.

Ситуация осложняется для иностранца еще и тем, что часто он не знает арабского языка и может подписать в полиции документы, не понимая их содержания. Оказавшегося в критической ситуации в чужой стране туриста обуревают страх и внутреннее смятение. В такой обстановке легко и сфабриковать против него обвинение. Поэтому так важно с самого начала процессуальных действий найти квалифицированного адвоката.