Женщина негодует: горе-строители испоганили лестницу

Бетонная лестница, построенная вместе с домом в шестидесятых годах, со временем износилась – в ступеньках появились трещины, от них откололись куски, пишет Sakala.

«Лето было подходящим временем, чтобы отремонтировать лестницу и мы нашли по объявлению строительную фирму, которая обещала за несколько дней все сделать», - отметила Арива.

Руководитель фирмы Керт Карро привез на место строителя. Запрошенная за работу сумма оказалась внушительной, но Карро заверил, что работа будет выполнена хорошо и всего за два дня.

По словам Вероники, строитель трудился усердно, а сам Карро по несколько раз в день приезжал на место. «Когда мы спросили, каким образом ступеньки лестницы станут ровными без каркаса, то Карро заявил, что для этого есть специальные смеси», - отметила Арива.

Когда поверхность ступенек стала бугорчатой, похожей на терку и некрасиво пятнистой, она заволновалась. И вновь Карро ее успокоил. Он сказал, что с выбором материала немного ошиблись, но ступеньки покроют новой смесью, которая решит все проблемы и сделает их ровными.

Карро привез новую смесь и вместе с другим строителем стал лить ее на лестницу. После этой процедуры, когда смесь затвердела, лестница стала выглядеть ужасно – на ступенях появились потеки, их поверхность стала еще более неровной, а углы - кривыми.

Когда Карро позвонили и попросили исправить ситуацию, он сослался на то, что у него нет времени и послал своего представителя. Представитель приезжал и один, и вместе с другими строителями и признался, что работа – брак и ее нужно переделать. По его словам, последний слой смеси нужно было отшлифовать.

Несмотря на то, что Карро обещал все исправить, за несколько недель он этого так и не сделал. В итоге Вероника обратилась в газету.

Три недели назад в общении с журналистом газеты Sakala Карро признал проблему. «Была дождливая погода, и мы не смогли привести в порядок лестницу. Мы не понимаем, зачем поднимать эту тему в СМИ. Мы ничего не портили специально и не взяли денег за материалы, поскольку работа еще не завершена», - отметил он.

Через полторы недели журналист вновь позвонил Карро и тот вновь сослался на плохую погоду и предложил взятку за то, чтобы статья не появилась в газете.

«Была бы хорошая погода, я послал бы людей. Ну и тетка очень злая, строители не осмеливаются к ней идти. Слушай, не пиши об этом в Sakala. Может быть, забудем об этом деле? Я тебе заплачу сто евро», - заявил он в телефонном разговоре.

После того, как журналист отказался от предложения, Керро вновь стал уверять, что все сделает в ближайшее время.

Вечером он позвонил и сказал, что к жалующейся на него женщине придет мастер, который все сделает. «Моими работниками Арива недовольна. Нужен крепкий малый, который туда пойдет. Я сам сейчас в Швеции, еду на фуре. Я хоть двойную сумму готов заплатить: не хочу, чтобы порочили мою репутацию, я же всех в Вильянди знаю. Во вторник или в среду мастер начнет шлифовать», - заявил Карро.

Арива отметила, что на прошлой неделе ей действительно позвонил мастер, который обещал в прошлую пятницу привести лестницу в порядок. Но в пятницу он не объявился.

Арива говорит, что вся эта лестничная сага тянется с 6 августа, а Карро обещал все исправить как минимум десять раз. Она предостерегает остальных от этого человека и говорит, что готова рассмотреть предложения строителей, которые смогут исправить ситуацию.