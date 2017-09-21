В Швейцарии заблокировали фальшивую криптовалюту, на очереди еще 11 дел

Quid pro quo предложила криптовалюту под названием E-Coins более года назад. За это время она привлекла по меньшей мере 4 млн швейцарских франков (около 4,2 млн долларов) от сотен клиентов.

«Эта деятельность аналогична деятельности по приему депозитов в банке и является незаконной, если у такой компании нет соответствующей лицензии на финансовом рынке», - уточнил швейцарский регулятор.

E-Coin при этом не был похож на настоящую криптовалюту, так как хранился не с помощью распределенных сетей технологии блокчейн, а на серверах самой компании Quid pro quo. Из денег, вложенных в нее пользователями, регулятор заблокировал около 2 млн франков.

FINMA предупредил три других компании, что считает их работу с криптовалютами подозрительной. Возбуждено еще 11 дел в связи с возможным распространением фальшивой криптовалюты.

Отметим, недавно глава банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что самая распространенная на данный момент цифровая валюта биткойн является мошенничеством, сравнив скупку биткойнов со скупкой луковиц тюльпанов в XVII веке. Банкир пригрозил начать увольнять своих сотрудников за операции с ней.