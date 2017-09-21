Андерс Ослунд. Надежда и анархия на Украине

Если Украина хочет и дальше идти по пути восстановления экономики, ей придется продемонстрировать, что никто – даже президент – не может быть выше закона, пишет сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне.
Киев, столица Украины, изобилует признаками надежды и анархии. В стране происходит впечатляющий экономический разворот, однако коррупция по-прежнему широко распространена. И хотя администрация президента Петра Порошенко стабилизировала государственные финансы, она так и не смогла обуздать кумовство.
Смогут ли судебные и правовые реформы, предпринятые Порошенко, реально создать условия для сильного и устойчивого роста экономики? С момента подписания кредитного соглашения с украинским правительством в марте 2015 года Международный валютный фонд предоставил стране уже четыре крупных транша. Но во время недавнего визита в страну первый заместитель управляющего директора МВФ Дэвид Липтон предупредил о рисках: Украина может повернуть вспять.
Проблемы Украины не связаны с макроэкономикой. Нынешний министр финансов Александр Данилюк является несомненным сторонником свободного рынка и имеет солидный опыт экономического управления, равно как и его предшественница, Наталья Яресько.
По данным МВФ, в 2014 году государственные расходы Украины составляли 53% ВВП, а в 2016-м они сократились до 40% ВВП. За один год – с 2014 по 2015-й – Украина снизила размер дефицита бюджета с 10% ВВП до всего лишь 2%. Сейчас страна встала на путь удержания размера дефицита на уровне около 3% ВВП в течение ближайших лет.
Кроме того, благодаря улучшениям в налоговой системе в первой половине 2017-го доходы государства выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, что превышает темпы роста расходов. В результате в январе-июне правительство получило сбалансированный бюджет.
В апреле МВФ прогнозировал, что к концу 2017 году размер госдолга Украины достигнет 91% от ВВП; но правительство уже снизило его до 81% от ВВП. Позитивная динамика, скорее всего, сохранится благодаря повышению темпов роста экономики и укреплению украинской валюты – гривны.
Экономическими успехами Украина во многом обязана бывшему председателю центрального банка Валерии Гонтаревой, которая на протяжении трех последних лет наводила порядок в банковском секторе. При Гонтаревой Национальный банк Украины (НБУ) закрыл половину из 180 банков страны, которые в основном занимались коррупционными, а иногда и откровенно преступными операциями. Теперь, когда реструктуризация практически завершилась, следует ожидать начала стремительного роста кредитования.
Обычно, когда страна приводит в порядок внутренние финансы, ее внешнее финансовое положение также улучшается. Начиная с 2014 года размер валютных резервов Украины вызвал особенно серьезную озабоченность, но сегодня он достиг внушающих спокойствие $18 млрд, что соответствует объему импорта в течение 3,5 месяцев на текущем уровне.
Не менее позитивно и то, что в этом году гривна укрепилась на 6% относительно доллара. Это способствовало росту ВВП и снижению размера госдолга, который в основном номинирован в зарубежной валюте. Одновременно Украина переживает сравнительно быструю «дедолларизацию»: объемы банковских депозитов в гривнах растут сейчас быстрее, чем депозиты в иностранной валюте.
У Украины имеются три ключевых ингредиента для сильного, устойчивого роста экономики. В первой половине 2017 года заработала углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между ЕС и Украиной, поэтому экспорт Украины подскочил на 25%, намного превысив темпы роста импорта. Кроме того, Украина демонстрирует уверенный рост инвестиций и потребления. В первой половине этого года строительный сектор вырос на 24%, а розничные продажи – на 8%.
Однако в то время как МВФ прогнозирует рост ВВП в 2017 году на 2,9% (и годовые темпы роста на 4% к 2020 году), в первой половине этого года – в годовом пересчете – рост составил лишь 2,5%. Есть несколько причин, почему новообретенная финансовая стабильность Украины пока не привела к более сильному подъему экономики.
Прежде всего, боевые действия на востоке Украины негативно повлияли на аграрный сектор, а на протяжении последних десяти лет это был главный источник роста экономики страны. Однако есть и более важный фактор: возможно, подавлен «животный дух» Украины – местные предприниматели не видят особого смысла пытаться конкурировать с олигархами, которые, как и раньше, могут нарушать правила игры в экономике в свою пользу.
В последние три года правительство (под давлением МВФ) начало систематически бороться с коррупцией, в частности, унифицировав цены на энергоносители и создав прозрачную электронную систему торгов для большинства госзакупок. Кроме того, более ста тысяч государственных официальных лиц уже раскрыли публично данные о своих доходах и имуществе, демонстрируя уровень прозрачности, соперничающий с таковым в странах Скандинавии.
Серьезной проблемой остается неспособность правительства придерживаться принципов верховенства закона. Ранее украинский бизнес и иностранные инвесторы жаловались на злоупотреблявшие властью налоговые органы. В марте антикоррупционное бюро Украины арестовало руководителя налоговой службы страны Романа Насирова. Теперь самой большой причиной для беспокойства являются генеральная прокуратура и служба безопасности. Оба учреждения находятся под контролем президента, оба часто называют ведомствами-хищниками.
Ожидается, что судебные реформы, над которыми сейчас ведется работа, усилят контроль над исполнительной властью, обезопасят права собственности и, соответственно, подстегнут рост экономики. Но уже сейчас ясно, что этого мало.
В июле Порошенко лишил гражданства Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, которого Порошенко сам пригласил на Украину и назначил губернатором Одессы в 2015 году. Решение Порошенко, принятое в виде указа и без надлежащей подготовки, юридически спорно. Не смирившись с судьбой, Саакашвили воспользовался лишением гражданства для возбуждения гражданского общества Украины. В сентябре он вместе с украинским оппозиционным лидером Юлией Тимошенко въехал на территорию Украины из Польши, не проходя паспортного контроля. Спровоцировав судебное разбирательство, Саакашвили получил площадку, с которой сможет критиковать судебную систему Украины и игнорирование принципов верховенства закона со стороны Порошенко.
Требование МВФ к правительству Украины создать независимый антикоррупционный суд, который бы рассматривал дела и наказывал бесчестных государственных лиц, остается невыполненным. Однако если Украина хочет и дальше идти по пути восстановления экономики, ей придется продемонстрировать, что никто – даже президент – не может стоять выше закона.
Андерс Ослунд – старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, автор книги «Украина: что пошло не так и как это исправить?».
Copyright: Project Syndicate, 2017.
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