Андерс Ослунд. Надежда и анархия на Украине

Киев, столица Украины, изобилует признаками надежды и анархии. В стране происходит впечатляющий экономический разворот, однако коррупция по-прежнему широко распространена. И хотя администрация президента Петра Порошенко стабилизировала государственные финансы, она так и не смогла обуздать кумовство.

Смогут ли судебные и правовые реформы, предпринятые Порошенко, реально создать условия для сильного и устойчивого роста экономики? С момента подписания кредитного соглашения с украинским правительством в марте 2015 года Международный валютный фонд предоставил стране уже четыре крупных транша. Но во время недавнего визита в страну первый заместитель управляющего директора МВФ Дэвид Липтон предупредил о рисках: Украина может повернуть вспять.

Проблемы Украины не связаны с макроэкономикой. Нынешний министр финансов Александр Данилюк является несомненным сторонником свободного рынка и имеет солидный опыт экономического управления, равно как и его предшественница, Наталья Яресько.

По данным МВФ, в 2014 году государственные расходы Украины составляли 53% ВВП, а в 2016-м они сократились до 40% ВВП. За один год – с 2014 по 2015-й – Украина снизила размер дефицита бюджета с 10% ВВП до всего лишь 2%. Сейчас страна встала на путь удержания размера дефицита на уровне около 3% ВВП в течение ближайших лет.

Кроме того, благодаря улучшениям в налоговой системе в первой половине 2017-го доходы государства выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, что превышает темпы роста расходов. В результате в январе-июне правительство получило сбалансированный бюджет.

В апреле МВФ прогнозировал, что к концу 2017 году размер госдолга Украины достигнет 91% от ВВП; но правительство уже снизило его до 81% от ВВП. Позитивная динамика, скорее всего, сохранится благодаря повышению темпов роста экономики и укреплению украинской валюты – гривны.

Экономическими успехами Украина во многом обязана бывшему председателю центрального банка Валерии Гонтаревой, которая на протяжении трех последних лет наводила порядок в банковском секторе. При Гонтаревой Национальный банк Украины (НБУ) закрыл половину из 180 банков страны, которые в основном занимались коррупционными, а иногда и откровенно преступными операциями. Теперь, когда реструктуризация практически завершилась, следует ожидать начала стремительного роста кредитования.

Обычно, когда страна приводит в порядок внутренние финансы, ее внешнее финансовое положение также улучшается. Начиная с 2014 года размер валютных резервов Украины вызвал особенно серьезную озабоченность, но сегодня он достиг внушающих спокойствие $18 млрд, что соответствует объему импорта в течение 3,5 месяцев на текущем уровне.

Не менее позитивно и то, что в этом году гривна укрепилась на 6% относительно доллара. Это способствовало росту ВВП и снижению размера госдолга, который в основном номинирован в зарубежной валюте. Одновременно Украина переживает сравнительно быструю «дедолларизацию»: объемы банковских депозитов в гривнах растут сейчас быстрее, чем депозиты в иностранной валюте.

У Украины имеются три ключевых ингредиента для сильного, устойчивого роста экономики. В первой половине 2017 года заработала углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между ЕС и Украиной, поэтому экспорт Украины подскочил на 25%, намного превысив темпы роста импорта. Кроме того, Украина демонстрирует уверенный рост инвестиций и потребления. В первой половине этого года строительный сектор вырос на 24%, а розничные продажи – на 8%.