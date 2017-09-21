Фото: МуПо меняет зеленую форму на синюю

Несмотря на то, что к концу этого года в новую спецодежду хотят облачить половину чиновников, от старой зеленой формы планируется избавиться в течение нескольких лет.

Спецодежду выбирали с учетом того, чтобы материал был прочным, немнущимся и не пропускающим воду. «Я сам ее испытал. Вылил воду на руку, рукав не промок», - радостно заявил глава МуПо Айвар Тоомпере.

Новая форма была приобретена в торговой сети. По словам Тоомпере, ее носят полицейские в нескольких зарубежных странах. «Насколько мне известно, даже в Эстонии некоторые сотрудники группы быстрого реагирования ходят в такой форме», - добавил он.

Глава МуПо не боится, что облаченных в синюю форму чиновников все-таки будут путать с полицейскими. «Для городских жителей это даже полезно, когда злоумышленник не сразу будет понимать, с кем имеет дело - с чиновником МуПо или с полицейским. Если он прекратит безобразничать, наша задача будет выполнена. В этом есть и небольшая профилактическая цель», - сказал Тоомпере.

Полный комплект спецодежды стоит около 500 евро.