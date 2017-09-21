Саммит ЕС в Таллинне: для обеспечения безопасности задействуют Силы обороны и Кайтселийт

На заседании в четверг правительство одобрило предложение привлечь Силы обороны и Кайтселийт к обеспечению безопасности во время предстоящего в Таллинне в конце сентября цифрового саммита ЕС.
Исполняющий обязанности премьер-министра министр здоровья и труда Евгений Осиновский сказал на пресс-конференции, что правительство одобрило привлечение до 150 военнослужащих Сил обороны и Кайтселийт к обеспечению безопасности предстоящего в конце следующей недели цифрового саммита ЕС.
По словам Осиновского, Эстония должна стопроцентно гарантировать безопасность участвующих в саммите высокопоставленных гостей, поэтому будут задействованы Силы обороны и Кайтселийт.
По планам, военнослужащие Сил обороны будут подчиняться во время исполнения заданий главе бюро Департамента полиции безопасности, а члены Кайтселийта — префекту Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны.
Председатель Совета ЕС Эстония в сотрудничестве с председателем Европейского совета и еврокомиссией 29 сентября проведет в Таллинне цифровой саммит, в котором примут участие лидеры стран ЕС.