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Саммит ЕС в Таллинне: для обеспечения безопасности задействуют Силы обороны и Кайтселийт

BNS
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ФОТО: Силы обороны Эстонии

На заседании в четверг правительство одобрило предложение привлечь Силы обороны и Кайтселийт к обеспечению безопасности во время предстоящего в Таллинне в конце сентября цифрового саммита ЕС.

Исполняющий обязанности премьер-министра министр здоровья и труда Евгений Осиновский сказал на пресс-конференции, что правительство одобрило привлечение до 150 военнослужащих Сил обороны и Кайтселийт к обеспечению безопасности предстоящего в конце следующей недели цифрового саммита ЕС.

По словам Осиновского, Эстония должна стопроцентно гарантировать безопасность участвующих в саммите высокопоставленных гостей, поэтому будут задействованы Силы обороны и Кайтселийт.

По планам, военнослужащие Сил обороны будут подчиняться во время исполнения заданий главе бюро Департамента полиции безопасности, а члены Кайтселийта — префекту Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны.

Председатель Совета ЕС Эстония в сотрудничестве с председателем Европейского совета и еврокомиссией 29 сентября проведет в Таллинне цифровой саммит, в котором примут участие лидеры стран ЕС.

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