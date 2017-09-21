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Производитель отозвал продающиеся в Эстонии опасные детские автокресла

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Департамент защиты прав потребителей

Департамент защиты прав потребителей сообщает, что производитель отзывает детские автокресла Recaro Zero.1, которые могут представлять опасность.

Один из ремешков автокресла Recaro Zero.1 сам по себе может ослабеть, поэтому ребенок в случае аварии не будет в безопасности. Производитель отозвал кресла с дефектом.

Отзывают автокресла Recaro Zero.1 R44 или Zero.1 R129 i-size с номерами моделей 6300 или 6303, серийный номер кресла может находится в промежутках KS01022139 - KS01024461; KS0128355; KS01035954 - KS01039574; KS01048736 - KS01049087.

Данные кресла в Эстонии предлагает компания KOTRYNA OÜ, товары которой продаются, например, в Juku, BabyCity и KidzOne, а также и в многочисленных интернет-магазинах, например, в э-магазине AS K.G. Knutsson на сайте autokataloog.ee и Beebile OÜ на сайте beebile.ee, которые оповещены, что товар отозван.

Для обмена этих автокресел покупателям необходимо при первой возможности обратиться к продавцу.

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