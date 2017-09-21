Производитель отозвал продающиеся в Эстонии опасные детские автокресла

Один из ремешков автокресла Recaro Zero.1 сам по себе может ослабеть, поэтому ребенок в случае аварии не будет в безопасности. Производитель отозвал кресла с дефектом.

Отзывают автокресла Recaro Zero.1 R44 или Zero.1 R129 i-size с номерами моделей 6300 или 6303, серийный номер кресла может находится в промежутках KS01022139 - KS01024461; KS0128355; KS01035954 - KS01039574; KS01048736 - KS01049087.

Данные кресла в Эстонии предлагает компания KOTRYNA OÜ, товары которой продаются, например, в Juku, BabyCity и KidzOne, а также и в многочисленных интернет-магазинах, например, в э-магазине AS K.G. Knutsson на сайте autokataloog.ee и Beebile OÜ на сайте beebile.ee, которые оповещены, что товар отозван.

Для обмена этих автокресел покупателям необходимо при первой возможности обратиться к продавцу.