Власти Шри-Ланки впервые признали существование в стране ферм по продаже детей иностранцам

Как сообщается на сайте передачи, именно существование "детских ферм" послужило важной причиной, по которой правительство Шри-Ланки в 1987 году приостановило международное усыновление, сообщает портал Newsru.com.

Теперь же министр здравоохранения республики Раджита Сенаратне в ответ на расследование ZEMBLA признал, что в стране действительно велась продажа детей иностранцам.

"В то время было много детских ферм, - сказал глава Минздрава. - Они собирали там детей и продавали их иностранцам для усыновления".

При этом Сенаратне сообщил, что в Шри-Ланке будет разработан механизм по поиску настоящих родителей незаконно усыновленных детей. "Правительство должно отнестись к этому очень серьезно. Мы должны будем создать специальное агентство, где родители и дети могут пройти ДНК-тест. Это станет простым методом выяснить, настоящая это мать или нет. Я возьму на себя эту инициативу", - пообещал министр здравоохранения республики.

Стоит отметить, что поиск настоящих матерей уже ведется на уровне социальных сетей. В Facebook действует посвященное этой проблеме сообщество.

Сенаратне также пообещал расследовать факты мошенничества. "Это произошло незаконным образом, это очень неправильно. Это нарушает права человека в этих семьях. Это необходимо расследовать", - сказал министр.

В свою очередь, госсекретарь Нидерландов по безопасности и юстиции Клаас Дикхоф, отвечающий за международное усыновление в стране, объявил, что в настоящее время "выясняет, кто сыграл какую роль и кто был ответственен в то время, как все контролировалось и какие лица и организации были вовлечены в целом [в преступную схему по усыновлению детей из Шри-Ланки]". Чиновник пообещал поговорить с рядом имеющих отношение к проблеме организаций, а также властями Шри-Ланки и по результатам решить, есть ли необходимость правительству Нидерландов вмешаться в этот вопрос.

Преступная схема с участием врачей, медсестер и матерей

Как отмечается на сайте ZEMBLA, таким образом, правительство Шри-Ланки впервые признало существование в стране "детских ферм". Ранее власти отмахивались от этих историй как от слухов.

Но в мае 2016 года вышел выпуск программы ZEMBLA под названием "Мошенничество при усыновлении". В нем были раскрыты факты масштабных фальсификаций в 1980-е годы при учете усыновленных детей, отправлявшихся из Шри-Ланки в Нидерланды. Выяснилось, что женщины, отдававшие детей на усыновление, не были их биологическими матерями. Родные братья и сестры этих детей больше никогда не упоминались, а в их въездных документах ставились новые даты рождения, причем от руки.

Также ZEMBLA удалось установить, что детей продавали на усыновление из больницы в городке Матугама. Об этом свидетельствуют рассказы работающих там медсестер.

Кроме того, создатели программы связались с матерью, которой врачи сообщили о смерти ее ребенка сразу после рождения. При этом, по словам женщины, ее родственники видели, как доктор уносил младенца из больницы живым.

В схеме по продаже детей важную роль играли так называемые действующие матери - женщины, которым платили за то, чтобы они притворялись биологическими матерями, отказавшимися от своих чад для их последующего усыновления. С одной из них ZEMBLA удалось поговорить. Женщина рассказала, что ее попросил притвориться матерью ребенка "кто-то связанный с больницей" за плату в 2 тыс. рупий (760 рублей по нынешнему курсу ланкийской рупии к рублю).

Кроме того, ZEMBLA удалось обнаружить, что группа юристов, медработников и сотрудников, впоследствии работавших в управлении по защите детей, была также ответственна за мошенничество при усыновлении. Фактически врачи и медсестры выступали в качестве посредников для западных агентств по усыновлению.

Голландская съемочная группа программы ZEMBLA приступила к работе над темой "детских ферм" в Шри-Ланке после того, как Совет по вопросам уголовного права и защиты несовершеннолетних в ноябре 2016 года порекомендовал правительству Нидерландов рассмотреть вопрос о запрете иностранного усыновления. В качестве причины ведомство указало неэтичность практики усыновления в некоторых странах, откуда родом приемные дети.