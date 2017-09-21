Картина дня: прогулка с ребенком обернулась кошмаром, водителей Таллинна ждет ад и телереклама центристов

Прогулка с ребенком обернулась кошмаром

​В понедельник, 18 сентября, молодая жительница Ахтме прогуливалась с коляской по тротуару, ведущему из микрорайона Йыхви в Таммику. Ничто не предвещало беды, но тут поблизости неожиданно остановилось такси. Читать далее...

Водителей Таллинна ждет настоящий ад

28 и 29 сентября в Таллинне в рамках председательства Эстонии в ЕС пройдет встреча на высшем уровне европейских специалистов и чиновников дигитальной отрасли. В связи с этим полиция предупреждает о масштабных ограничениях движения в столице и просит водителей запастись терпением и временем. Читать далее...

Ушла из жизни основательница Партии реформ

Эстонский экономист и политик Валве Кирсипуу ушла из жизни в возрасте 84 лет. Читать далее...

Скандал вокруг рекламы центристов

В эфир вышла телереклама, в которой ведущие центристы предостерегают избирателей от прихода к власти в Таллинне Партии реформ и ультра-консерваторов из EKRE. Читать далее...

Э-испуг обошел жителей Эстонии стороной

Всплывшая в середине сентября информационная бомба о риске в безопасности ИД-карт не увеличила предубеждения жителей Эстонии против э-выборов, выяснилось из свежего исследования Emor. Читать далее...

В Латвии дефицита масла нет, там покупают эстонское

Дефицита масла в Латвии нет, хотя стоит отметить, что цены на него за последнее время выросли на 20%. Читать далее...

Производитель отозвал опасные детские автокресла

Департамент защиты прав потребителей сообщает, что производитель отзывает детские автокресла Recaro Zero.1, которые могут представлять опасность. Читать далее...

Автомобиль врезался в Таллинне в почтового робота

В Таллинне сегодня произошло ДТП, которого с опасением ждали уже долгое время. На пешеходном переходе автомобиль не уступил дорогу почтовому роботу и врезался в него. Читать далее...

МуПо меняет зеленую форму на синюю

Недавно Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) представила четыре служебные машины, обретшие новое цветовое решение. Сегодня очередь дошла и до смены формы. Читать далее...

Кармо Тюйр: какой будет реакция НАТО – не знает даже НАТО

Эстонский политолог рассказал порталу Rus.Postimees о том, чем для Эстонии чреваты российско-белорусские учения «Запад», завершившиеся вчера. Читать далее...

Европарламентарий в гневе

По оценке депутата Европейского парламента Кайи Каллас, растущие благодаря интернет-рекламе технологические гиганты перешли в своей слежке за людьми все допустимые границы. Читать далее...