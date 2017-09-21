В Ида-Вирумаа ищут будущего олимпийского чемпиона

Ида-Вирумаа - один из немногих уездов, где нет еще своего олимпийского чемпиона, но тем не менее руководители многих видов спорта надеются именно тут найти талантливую молодежь, из которой возможно слепить будущих олимпийских героев, пишет «Северное побережье».
Единственным идавирусцем, поднявшимся на олимпийский пьедестал почета, является уроженец Нарвы боксер Николай Степулов. Однако и с его «серебряного» выступления на берлинской Олимпиаде прошел уже 81 год.
Рауль Ребане - руководитель команды завоевавшего золото в метании диска на Олимпиаде в Пекине Герда Кантера - сказал на состоявшейся 15 сентября в Нарве конференции на тему движения, что в Ида-Вирумаа имеются очень хорошие условия, чтобы вырастить олимпийского чемпиона. Ему известно, что представители многих видов спорта начали активный поиск юных талантов именно здесь.
«Ида-Вирумаа является в этом смысле непаханной территорией. Тут много мотивированных детей, образно говоря, неиспорченных еще спортбазами и хорошей жизнью, - сказал Ребане «Северному побережью». - В Ида-Вирумаа следует ехать и изучать, предлагать талантливой молодежи возможности и доводить их до вершин. Это произойдет не быстро. Но я хотел бы надеяться, что в течение следующих 10-12 лет мы увидим завоеванную идавирусцем олимпийскую медаль».
Ребане отметил в сделанном на конференции докладе, что самый большой объединяющий эстонских олимпийских чемпионов фактор - это то, что они родом не из больших городов. «Наш последний олимпийский чемпион из числа уроженцев Таллинна в индивидуальном виде - беге на коньках - Антс Антсон недавно скончался в 77-летнем возрасте, и олимпийское золото он завоевал в 1964 году. Олимпийских чемпионов из Таллинна больше почти не выходит. Почему? Там ведь все есть: базы, спортобувь, спорткостюмы. Но проблема в том и состоит, что у них все есть. Но если они получают все рано, то и спорт бросают рано», - констатировал Ребане, добавив, что в Ида-Вирумаа, напротив, много ненайденных талантов. «Я по сей день совершенно уверен, что здешние возможности воспитать олимпийских чемпионов значительно больше, чем в Таллинне, хотя денежные возможности там намного лучше. Но не деньги делают олимпийского чемпиона!»
Ребане вспомнил, что самым большим даром выросшего в Вигала в Рапламаа Герда Кантера были не его рост и сила. «Он был чрезвычайно зациклен на победе. Его одаренность состояла в том, что он хотел побеждать. И, кроме того, образ жизни, в котором равное значение имели тренировки, отдых, еда и сон. Что из этого невозможно сделать в Ида-Вирумаа?»
Один из руководителей нарвской спортивной жизни Владимир Вшивцев привел в пример 16-летнего Глеба Карпенко, завоевавшего нынешним летом бронзу в велогонке с раздельным стартом на европейских юношеских олимпийских днях. «Его отец Сергей - мой друг, и я очень хорошо знаю, что 95 процентов тренировочного процесса Глеба организует именно он. Однако без очень хорошего снаряжения это невозможно. В велоспорте оно стоит очень дорого: велосипед 3000 евро, ободья столько же, в общем, набегает сумма, за которую можно купить приличный автомобиль. Я, как тренер, знаю, что в эстонской системе спорта я не нахожу сейчас источника средств для приобретения снаряжения», - адресовал он вопрос вице-президенту Эстонского олимпийского комитета Юри Тамму, тоже участвовавшему в нарвской конференции на тему движения.
Завоевавший две олимпийские бронзы в метании молота Юри Тамм в ответ отметил, что приобретение снаряжения - это прежде всего вопрос союзов видов спорта. «Однако в маленьком эстонском государстве большинство больших спортивных успехов построены именно на поддержке отцов-матерей. Хорошо, что у нас есть такие, в хорошем смысле слова, безумцы», - сказал он.
Эстонский гуру увлечения движением Каарел Цилмер тоже отметил роль родителей в воспитании больших спортсменов. «Я снимаю шляпу перед людьми, которые в то время, когда лимит на бензин составлял 20 литров в месяц по талону, заливали его в машину и ехали с детьми на спортивные соревнования. Это крепкие родители, и это семейная инвестиция», - сказал он.
Рауль Ребане вспомнил, что нехватка денег в первые шесть лет его работы с Гердом Кантером была очень мучительной. «Сам спортсмен и окружающие его люди должны быть немного сумасшедшими фанатиками, иначе ничего не получится. Никто просто так на помощь не придет. Это суровая борьба, чтобы вывести талантливого ребенка на вершину. Создание олимпийского чемпиона требует огромной энергии и духовного напряжения как от самого спортсмена, так и от всех окружающих его людей. Но когда это наконец приносит результат, то получаемые от этого радость и удовлетворение чрезвычайно велики», - сказал он, добавив, что при воспитании олимпийского чемпиона одинаково важны как одаренность спортсмена и профессионализм его команды, так и потребность народа в победе. «Отберите один из этих трех факторов - и вы не получите олимпийского чемпиона!».
В то же время Рауль Ребане признал, что вероятность стать олимпийским чемпионом меньше, чем погибнуть от удара молнии. «Не все этого достигают; другое большое и важное дело - являться местной звездой в своем виде в Нарве, быть молодцом и мотивировать других людей», - отметил он.