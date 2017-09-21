В Ида-Вирумаа ищут будущего олимпийского чемпиона

Единственным идавирусцем, поднявшимся на олимпийский пьедестал почета, является уроженец Нарвы боксер Николай Степулов. Однако и с его «серебряного» выступления на берлинской Олимпиаде прошел уже 81 год.

Рауль Ребане - руководитель команды завоевавшего золото в метании диска на Олимпиаде в Пекине Герда Кантера - сказал на состоявшейся 15 сентября в Нарве конференции на тему движения, что в Ида-Вирумаа имеются очень хорошие условия, чтобы вырастить олимпийского чемпиона. Ему известно, что представители многих видов спорта начали активный поиск юных талантов именно здесь.

«Ида-Вирумаа является в этом смысле непаханной территорией. Тут много мотивированных детей, образно говоря, неиспорченных еще спортбазами и хорошей жизнью, - сказал Ребане «Северному побережью». - В Ида-Вирумаа следует ехать и изучать, предлагать талантливой молодежи возможности и доводить их до вершин. Это произойдет не быстро. Но я хотел бы надеяться, что в течение следующих 10-12 лет мы увидим завоеванную идавирусцем олимпийскую медаль».

Ребане отметил в сделанном на конференции докладе, что самый большой объединяющий эстонских олимпийских чемпионов фактор - это то, что они родом не из больших городов. «Наш последний олимпийский чемпион из числа уроженцев Таллинна в индивидуальном виде - беге на коньках - Антс Антсон недавно скончался в 77-летнем возрасте, и олимпийское золото он завоевал в 1964 году. Олимпийских чемпионов из Таллинна больше почти не выходит. Почему? Там ведь все есть: базы, спортобувь, спорткостюмы. Но проблема в том и состоит, что у них все есть. Но если они получают все рано, то и спорт бросают рано», - констатировал Ребане, добавив, что в Ида-Вирумаа, напротив, много ненайденных талантов. «Я по сей день совершенно уверен, что здешние возможности воспитать олимпийских чемпионов значительно больше, чем в Таллинне, хотя денежные возможности там намного лучше. Но не деньги делают олимпийского чемпиона!»

Ребане вспомнил, что самым большим даром выросшего в Вигала в Рапламаа Герда Кантера были не его рост и сила. «Он был чрезвычайно зациклен на победе. Его одаренность состояла в том, что он хотел побеждать. И, кроме того, образ жизни, в котором равное значение имели тренировки, отдых, еда и сон. Что из этого невозможно сделать в Ида-Вирумаа?»

Один из руководителей нарвской спортивной жизни Владимир Вшивцев привел в пример 16-летнего Глеба Карпенко, завоевавшего нынешним летом бронзу в велогонке с раздельным стартом на европейских юношеских олимпийских днях. «Его отец Сергей - мой друг, и я очень хорошо знаю, что 95 процентов тренировочного процесса Глеба организует именно он. Однако без очень хорошего снаряжения это невозможно. В велоспорте оно стоит очень дорого: велосипед 3000 евро, ободья столько же, в общем, набегает сумма, за которую можно купить приличный автомобиль. Я, как тренер, знаю, что в эстонской системе спорта я не нахожу сейчас источника средств для приобретения снаряжения», - адресовал он вопрос вице-президенту Эстонского олимпийского комитета Юри Тамму, тоже участвовавшему в нарвской конференции на тему движения.