После сорока люди перестают мечтать о росте зарплат

«Высокие зарплаты также платят в сферах архитектуры, финансов, обработки данных, а также сферах развития продукции и услуг. Высокая зарплата требует опыта работы, поэтому она находится на пике возрастной группы», - сказала партнер Fontese Ирья Раэ.

Из анализа CV Keskus выяснилось, что ожидания по зарплатам у работников с высшим образованием быстро растут до 30 лет, самого высокого уровня достигают в промежутке между 30 и 40 годами, и с 43 лет начинают постепенно снижаться. Самой большой скорости падение достигает к 58 годам.

«Анализируя статистику, не нужно забывать, что выборка происходит одновременно среди представителей разных поколений, чьи ожидания к работе и зарплате очень различаются. Сегодняшняя высокая зарплата может стать целью у нового поколения уже в 25 лет», - сказал руководитель по связям с общественностью CV Keskus Baltikum Хенри Аувяэрт.

По словам Раэ, в других странах мира карьерная лестница по сравнению с Эстонией намного длиннее и неопределеннее. «Там хорошие зарплаты имеют скорее те, кто родился в 1960-х и в начале 1970-х», - сказала она.

Согласно докладу Международного экономического форума работы будущего, в предстоящие годы все будет зависеть оттого, насколько быстро люди смогут приобретать новые знания: «Я убеждена, что среди молодых людей, родившихся в 1980-1990 годы и позже, можно найти специалистов именно с такими новыми знаниями, которых рынок труда будет ценить очень высоко».

Уровень зарплат низок у так называемых старых профессий: складское дело и логистика, транспорт, розничная торговля, обслуживание.

В этом году у тех жителей Эстонии, у которых повысилась зарплата, рост дохода был больше, чем в прошлом году. Зарплата же по сравнению с прежними временами увеличилась у меньшего количества людей.

По оценке Раэ, есть все основания для того, чтобы очень большое количество предприятий было просто не в состоянии увеличивать зарплаты: «Они просто начинают более тщательно смотреть, кому и почему есть смысл изменить зарплату. Жители Эстонии никогда не получали таких больших зарплат, как сейчас. Зарплаты выросли во всех регионах и на всех должностях».

Начиная с 2009 года, быстрее всего начали повышаться зарплаты у квалифицированных работников и рабочих. Они не искали работу в Таллинне, скорее они отправлялись за рубеж.

В последние годы начало снижаться значение платы за результативность, и доход растет за счет основного оклада: «По сравнению с докризисными временами (до 2008-2009 годов – ред.) это вообще самое крупное изменение. Тогда было много должностей, где доля меняющейся зарплаты составляла 40 процентов и больше. Половину заработанного составляла плата за результативность. Плату за результативность платили и в бухгалтерии, и в управлении персоналом, где результативность очень сложно измерить».

Желание снизить значение платы за результативность пошло от руководителей фирм.

«Поток меняющихся зарплат сложно администрировать. Часто плату за результативность людям платили и за те дела, которые не улучшали результативность предприятия. Эти схемы пришлось пересмотреть, и тогда пришли к выводу, что от определенной части нужно отказаться. Сейчас плату за результативность в Эстонии платят там, где это логично: например, в торговле, строительстве и производстве. Отличный тренд – это то, что фирм, которые платят плату за результативность за год или еще больший период, стало больше», - сказала партнер Fontese.