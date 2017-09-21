После сорока люди перестают мечтать о росте зарплат

Самую большую зарплату в Эстонии получает мужчина, который родился в период с 1978-го по 1984 год, работает в фирме, которая хотя бы частично основана на зарубежном капитале, находится в Таллинне или в Харьюмаа и действует в ИТ-сфере, выяснилось из последнего исследования по зарплатам Fontese.
«Высокие зарплаты также платят в сферах архитектуры, финансов, обработки данных, а также сферах развития продукции и услуг. Высокая зарплата требует опыта работы, поэтому она находится на пике возрастной группы», - сказала партнер Fontese Ирья Раэ.
Из анализа CV Keskus выяснилось, что ожидания по зарплатам у работников с высшим образованием быстро растут до 30 лет, самого высокого уровня достигают в промежутке между 30 и 40 годами, и с 43 лет начинают постепенно снижаться. Самой большой скорости падение достигает к 58 годам.
«Анализируя статистику, не нужно забывать, что выборка происходит одновременно среди представителей разных поколений, чьи ожидания к работе и зарплате очень различаются. Сегодняшняя высокая зарплата может стать целью у нового поколения уже в 25 лет», - сказал руководитель по связям с общественностью CV Keskus Baltikum Хенри Аувяэрт.
По словам Раэ, в других странах мира карьерная лестница по сравнению с Эстонией намного длиннее и неопределеннее. «Там хорошие зарплаты имеют скорее те, кто родился в 1960-х и в начале 1970-х», - сказала она.
Согласно докладу Международного экономического форума работы будущего, в предстоящие годы все будет зависеть оттого, насколько быстро люди смогут приобретать новые знания: «Я убеждена, что среди молодых людей, родившихся в 1980-1990 годы и позже, можно найти специалистов именно с такими новыми знаниями, которых рынок труда будет ценить очень высоко».
Уровень зарплат низок у так называемых старых профессий: складское дело и логистика, транспорт, розничная торговля, обслуживание.
В этом году у тех жителей Эстонии, у которых повысилась зарплата, рост дохода был больше, чем в прошлом году. Зарплата же по сравнению с прежними временами увеличилась у меньшего количества людей.
По оценке Раэ, есть все основания для того, чтобы очень большое количество предприятий было просто не в состоянии увеличивать зарплаты: «Они просто начинают более тщательно смотреть, кому и почему есть смысл изменить зарплату. Жители Эстонии никогда не получали таких больших зарплат, как сейчас. Зарплаты выросли во всех регионах и на всех должностях».
Начиная с 2009 года, быстрее всего начали повышаться зарплаты у квалифицированных работников и рабочих. Они не искали работу в Таллинне, скорее они отправлялись за рубеж.
В последние годы начало снижаться значение платы за результативность, и доход растет за счет основного оклада: «По сравнению с докризисными временами (до 2008-2009 годов – ред.) это вообще самое крупное изменение. Тогда было много должностей, где доля меняющейся зарплаты составляла 40 процентов и больше. Половину заработанного составляла плата за результативность. Плату за результативность платили и в бухгалтерии, и в управлении персоналом, где результативность очень сложно измерить».
Желание снизить значение платы за результативность пошло от руководителей фирм.
«Поток меняющихся зарплат сложно администрировать. Часто плату за результативность людям платили и за те дела, которые не улучшали результативность предприятия. Эти схемы пришлось пересмотреть, и тогда пришли к выводу, что от определенной части нужно отказаться. Сейчас плату за результативность в Эстонии платят там, где это логично: например, в торговле, строительстве и производстве. Отличный тренд – это то, что фирм, которые платят плату за результативность за год или еще больший период, стало больше», - сказала партнер Fontese.
И на предприятиях, собственниками которых являются выходцы из европейских стран, плата за результативность, составляющая большую часть зарплаты, - не обычное явление.
Согласно исследованию в области талантов, проведенного Frontese в сотрудничестве Mercer в 150 странах, люди, работающие в крупных фирмах, все больше ищут рабочее место, которое отвечало бы их потребностям.
«В Эстонии уже долгое время на некоторых должностях можно играть с временем работы и выбирать место ее исполнения. В плане гибкости мы находимся в первых рядах», - заверила Раэ.
По ее словам, темой для огорчения предприятий скорее является то, как приблизиться к тем должностям, где такая гибкость возможна. Также нужно очень внимательно следить за слишком усердными работниками, чтобы они не перегорели. Являющаяся частью зарплатного пакета гибкость и ценности предприятия крайне важны и при выборе рабочего места в Эстонии.
«Смогут ли люди связать себя с предприятием? Является ли моя фирма социально ответственной? Могу ли я говорить о своем рабочем месте с гордостью?» - перечислила Раэ чаще всего возникающие вопросы.
К социальной ответственности, по ее словам, относится и достойная зарплата: «В Эстонии об этом мало говорят, и считается, что это тема профсоюзов. На самом же деле, это и забота предприятия».
«Если я позиционирую себя социально ответственной, предложу ли я своим людям зарплату, на которую они смогут прожить? Это не минималка, это – зарплата, на которую работник учит своих детей и снимает квартиру, живет обычной жизнью. То есть, ты живешь разумно, что бы это ни означало», - добавила Раэ.
Достойная зарплата для разных людей означает и разные суммы. По словам Аувяэрт, и получающий в среднюю зарплату в десятикратном размере руководитель высшего звена может сказать, что еле сводит концы с концами.
«Весеннее исследование Palgainfo Agentuur и CV Keskus, в котором приняли участие более 10 000 работников, показало, что недовольство оплатой труда выросло. Если год назад своей основной зарплатой были не довольны 35 процентов участников опроса, то нынешней весной таких было уже 39 процентов, - сказала она. – На границу достойной зарплаты может указывать тот факт, когда недовольство основной зарплатой упадет до 15 процентов, если зарплата работника 1192 евро и выше».