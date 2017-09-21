Фото: ограбивший магазин в Таллинне злоумышленник должен будет выплатить пострадавшему огромную сумму

Асанавичиуса признали виновным в использовании оружия для угроз с целью завладения чужим имуществом. Суд обязал литовца выплатить пострадавшему более 345 000 евро.

Postimees писал позавчера, что 28 сентября прошлого года в Таллинне произошло событие, напомнившее пострадавшим в нем людям фильм ужасов. Всего пять мужчин - Йонас Асанавичиус, Дейвидас Юркаускас, Андрей Портнов, Сваюнас Луксис и Паулиус Високас - напали на магазин швейцарских часов, расположенный на улице Роозикрантси, выпустив в лицо заведующей каустическое вещество. Четверо из них были вооружены.

Сейчас через суд проходят четверо из пяти, все они признаны виновными. Молодые преступники получили от четырех до пяти лет. Портнова приговорили к девяти годам тюремного заключения.

Самым молодым из грабителей был 19-летний Йонас Асанавичиус. Самым старшим и опытным был 43-летний Портнов: всего он имеет 13 судимостей, заработанных в Литве, Польше и Германии.

Все, кроме Портнова, будут выданы Литве, чтобы они могли отбывать свое наказание дома. Портнов останется в Эстонии, поскольку не имеет литовского гражданства.