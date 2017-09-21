Настоящее чудо: под завалами школы в Мексике нашли выжившую девочку (фото, видео)

Также сообщается, что спасателям удалось спасти 12-летнюю девочку, которая оказалась под завалами. Она сообщила, что поблизости есть еще двое учеников, но не могла сказать, живы ли они.

Полное имя девочки не было обнародовано, но ее семья находилась рядом во время спасательной операции.

Спасатели ищут выживших / Marco Ugarte/AP/Scanpix

Как сообщалось ранее, под завалами школы Colegio Enrique Rebsamen в Мексике погибли более 20 детей и двое взрослых. По информации местных властей, еще 30 детей и 12 взрослых пропали без вести.

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