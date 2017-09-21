Фото: учеников и учителей одной из таллиннских школ покусали осы, на место вызвали скорую помощь

Дети и учителя собрались во дворе школы и направились на стадион, пишет школа в социальных сетях. После фотографирования было потревожено осиное гнездо. Раздраженные движением осы стали жалить проходивших мимо детей и учителей, а также залетать в школьное здание. Учителя развели детей по классам, чтобы взять ситуацию под контроль, и доставили ужаленных учеников в медицинский кабинет.

Прибыла скорая помощь, медики вместе с медсестрой оказали пострадавшим первую помощь. Учеников отправили по домам, так как от ос, находящихся в здании школы, надо избавиться. На место вызвали также сотрудников Спасательного департамента.