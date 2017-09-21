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Еврокомиссар: дальнейшее финансирование Rail Baltica будет зависеть от переговоров

BNS
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Rail Baltica. Иллюстративное фото. | ФОТО: www.railbaltic.info

Финансирование железной дороги европейской колеи Rail Baltica после 2020 года будет зависеть от переговоров о финансовой перспективе Евросоюза (ЕС) на новый период, сказала ответственная за транспорт еврокомиссар Виолета Булц.

«Я надеюсь, что (проект) Rail Baltica будет претворен в жизнь своевременно и воспользуется всеми возможностями, которые имеются в этой финансовой перспективе. Мы ведем переговоры, как будет выглядеть многолетняя финансовая перспектива и, я уверена, страны Балтии тоже будут говорить о финансировании за столом переговоров», - сказала на пресс-конференции в Таллинне Булц, отвечая на вопрос, можно ли и в дальнейшем рассчитываться на финансовую помощь проекту в объеме 85 процентов.

По ее словам, сейчас важно ориентироваться на нынешнюю финансовую перспективу и использовать все выделенные на проект средства.

В этой финансовой перспективе ЕК выделяет на Rail Baltica 85 процентов средств, однако Балтийские страны обеспокоены, сохранится ли такое финансирование и в дальнейшем, если учитывать Брекзит и миграционный кризис.

ЕС обязался в период 2014-2020 выделить 1,2 млрд евро на проект стоимостью 5,8 млрд евро. Нынешним летом выделено дополнительно 110 млн евро.

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