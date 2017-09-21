Эстония и в следующем году отправит в Ирак до десяти военнослужащих

Министерство передало на согласование проект, согласно которому Силы обороны и в следующем году предоставят для участия в международной военной операции Inherent Resolve до десяти военнослужащих, сообщается в инфосистеме законопроектов.

Согласно пояснительной записке, Эстония готова при необходимости и по возможности увеличить свое участие в операции, но в пределах лимита.

Согласно проекту, эстонские военнослужащие не будут участвовать в военных операциях на территории Сирии. Их главная задача будет заключаться в военном инструктаже вооруженных сил Ирака.

На затраты по участию в операции в бюджете Министерства обороны на следующий год планируется выделить 478 823 евро.

Эстония участвует в операции Inherent Resolve с августа 2016 года. В то время инструкторская команда из шести человек приступила к службе в составе датского контингента в провинции Анбар в Афганистане. Кроме того, один старший офицер из Эстонии служит в составе многонациональной военно-стратегической команды в Багдаде, которая консультирует министерства и силы безопасности Ирака.