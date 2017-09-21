Зеленые Эстонии для своей рекламы незаконно использовали всемирно известную песню

Еще вчера утром можно было посетить страницу Партии зеленых Эстонии и узнать об ее идеях и деятельности, которые партия хотела бы воплотить в жизнь в Таллинне, а на фоне послушать песню американской группы Imagine Dragons «Thunder», пишет Postimees.

Руководитель по маркетингу местного представителя Imagine Dragons Universal Music Baltics Марит Лекстейн говорит, что у партии отсутствуют права таким образом музыку открыто использовать. По словам Лекстейн, такая деятельность незаконна и у компании в планах выяснить обстоятельства произошедшего. Вместе с тем у них есть право выставить партии счет за использовании песни.

Председатель зеленых Зюлейха Измайлова сказала, что она купила песню в iTunes и думала, что этого достаточно, чтобы поместить ее в открытом доступе на страницу.

Лекстейн говорит, что партия должна была связаться с звукозаписывающей компанией. Затем владелец авторских прав на песню принял бы решение, разрешить ли вообще ее использование для предвыборной рекламы. «Покупка в iTunes значит, что они — владельцы песни, но они не могут открыто ее выставлять или использовать для своей рекламы», - говорит она.

Лейкстейн отмечает, что зачастую песни не разрешают использовать в политических целях. По ее словам, партии чаще всего создают музыку для себя, например, заказывая ее у композиторов, чтобы избежать каких-либо проблем.

На данный момент песня была удалена с сайта зеленых. По словам Измайловой, речи идет об ошибке и этот случай не отражает позиции партии насчет авторских прав.