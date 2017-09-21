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Галерея: военную технику НАТО можно будет увидеть на автовыставке

Rus.Postimees.ee
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В предстоящие выходные в Тартуском выставочном павильоне состоится автовыставка Motoshow. В этот раз гости мероприятия смогут увидеть и военную технику НАТО. Так, посетители выставки смогут, например, полюбоваться на 70-тонный танк Challenger 2, пишет Tartu Postimees.

Автовыставка Tartu Motoshow пройдет с 22 по 24 сентября в Тартуском выставочном павильоне.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти по данной ссылке.

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