Галерея: военную технику НАТО можно будет увидеть на автовыставке

В предстоящие выходные в Тартуском выставочном павильоне состоится автовыставка Motoshow. В этот раз гости мероприятия смогут увидеть и военную технику НАТО. Так, посетители выставки смогут, например, полюбоваться на 70-тонный танк Challenger 2, пишет Tartu Postimees.