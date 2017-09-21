Николай Караев. Покупай эстонское (и голодай, если надо)

В таллиннском супермаркете я увидал, извините за каламбур, картину маслом «Абсолютная пустота». Впечатление было мощное. Сразу вспомнились советские времена; есть вещи, которые не забываются.

«Я достал дифсит, вкус – списфисский!»

Советские магазины я помню смутно, да и с продуктами в ЭССР дело обстояло лучше, чем в РСФСР, но о том, как время от времени по причинам, о которых население не оповещали, с прилавков исчезало то мясо, то масло, знал от взрослых. Зато я, с детства обожавший читать газеты-журналы, помню другое: как по мановению волшебной палочки активизировались советские эксперты, дружно вещавшие о том, что по самым последним данным науки масло – вредно, а маргарин – совсем даже наоборот.

С тех пор мне расхотелось верить экспертам (тем более, что советские и нынешние эксперты часто – одни и те же люди) и вообще всяким британским ученым. Особенно когда «дело ясное, что дело темное». Вот как нынче с маслом. Говорят, что проблема в нехватке сливок – но на соседнем прилавке этих сливок хоть залейся. Или это какие-то другие сливки? Говорят, что на складах масло кончилось, при этом почему-то в одних магазинах оно есть – говорят, что со складов, – а в других нет, хотя бренды продавались там и там одни и те же. Может, склады разные? Говорят, что большой спрос на масло и дефицит его наблюдается по всей Европе, при этом сообщается, что в Латвии никакого дефицита масла нет, более того, там продается масло эстонского производства. Ну а жителям Эстонии депутат-сельскохозяйственник Кокк рекомендует полмесяца воздерживаться от покупки масла – тогда оно магическим образом вернется в магазины само. Невзирая, стало быть, ни на дефицит сливок и молочного жира, ни на пустые склады, ни на всё остальное. Чертовщина какая-то.

Одновременно, заметьте, эксперт уже сделал неожиданное заявление о безвредности маргарина. Точно как в советское время. Вывести Эстонию из состава разваливающегося СССР было легко, вывезти СССР из Эстонской Республики – все-таки сложнее.

Производителям я, к слову, предпочитаю не верить тоже. «По-моему, всё врут твои производители», – как пела группа «Сплин». Однажды мне довелось писать статью о том, как наши молочные производители разом, не сговариваясь, подняли цены на свою продукцию. Вот именно что – не сговариваясь. Все они тогда клялись и божились, что повышение цен – совершенно случайное совпадение. «А вы докажите!»

Картельный (чуть не написал «карательный») сговор маслопроизводителей с целью обосновать рост цен на масло вполне возможен. Если просто так завтра поднять цены, можно лишиться части спроса. А вот если создать «дифсит», тогда, наоборот, покупать масло будут по-прежнему – и еще благодарить, что не лишили нас этого чудесного продукта.

Этот сценарий мне представляется не худшим. Если мы имеем дело со сговором, масло вернется. Просто станет дороже – но у нас и так все продукты питания беспрерывно дорожают.