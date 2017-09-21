Николай Караев. Покупай эстонское (и голодай, если надо)

История с пропавшим маслом (звучит как название неизвестного рассказа о Шерлоке Холмсе: «Дело о пропавшем масле»!) застала меня по возвращении из отпуска, так что об осиротевших полках магазинов я узнал при посещении собственно магазина, пишет журналист портала Rus. Postimees.
В таллиннском супермаркете я увидал, извините за каламбур, картину маслом «Абсолютная пустота». Впечатление было мощное. Сразу вспомнились советские времена; есть вещи, которые не забываются.
«Я достал дифсит, вкус – списфисский!»
Советские магазины я помню смутно, да и с продуктами в ЭССР дело обстояло лучше, чем в РСФСР, но о том, как время от времени по причинам, о которых население не оповещали, с прилавков исчезало то мясо, то масло, знал от взрослых. Зато я, с детства обожавший читать газеты-журналы, помню другое: как по мановению волшебной палочки активизировались советские эксперты, дружно вещавшие о том, что по самым последним данным науки масло – вредно, а маргарин – совсем даже наоборот.
С тех пор мне расхотелось верить экспертам (тем более, что советские и нынешние эксперты часто – одни и те же люди) и вообще всяким британским ученым. Особенно когда «дело ясное, что дело темное». Вот как нынче с маслом. Говорят, что проблема в нехватке сливок – но на соседнем прилавке этих сливок хоть залейся. Или это какие-то другие сливки? Говорят, что на складах масло кончилось, при этом почему-то в одних магазинах оно есть – говорят, что со складов, – а в других нет, хотя бренды продавались там и там одни и те же. Может, склады разные? Говорят, что большой спрос на масло и дефицит его наблюдается по всей Европе, при этом сообщается, что в Латвии никакого дефицита масла нет, более того, там продается масло эстонского производства. Ну а жителям Эстонии депутат-сельскохозяйственник Кокк рекомендует полмесяца воздерживаться от покупки масла – тогда оно магическим образом вернется в магазины само. Невзирая, стало быть, ни на дефицит сливок и молочного жира, ни на пустые склады, ни на всё остальное. Чертовщина какая-то.
Одновременно, заметьте, эксперт уже сделал неожиданное заявление о безвредности маргарина. Точно как в советское время. Вывести Эстонию из состава разваливающегося СССР было легко, вывезти СССР из Эстонской Республики – все-таки сложнее.
Производителям я, к слову, предпочитаю не верить тоже. «По-моему, всё врут твои производители», – как пела группа «Сплин». Однажды мне довелось писать статью о том, как наши молочные производители разом, не сговариваясь, подняли цены на свою продукцию. Вот именно что – не сговариваясь. Все они тогда клялись и божились, что повышение цен – совершенно случайное совпадение. «А вы докажите!»
Картельный (чуть не написал «карательный») сговор маслопроизводителей с целью обосновать рост цен на масло вполне возможен. Если просто так завтра поднять цены, можно лишиться части спроса. А вот если создать «дифсит», тогда, наоборот, покупать масло будут по-прежнему – и еще благодарить, что не лишили нас этого чудесного продукта.
Этот сценарий мне представляется не худшим. Если мы имеем дело со сговором, масло вернется. Просто станет дороже – но у нас и так все продукты питания беспрерывно дорожают.
Худший сценарий – другой.
Нельзя ль доставить масла?..
Представим себе, что завтра в Европе что-то страшное случится с рынком молочных продуктов. Ну, например, коров резко покосит какая-нибудь чумка. Или выяснится, что в молоке полным-полно вредных веществ – в комбикорма тайно добавляли какую-нибудь гадость в промышленных масштабах. (Вы замечали, что новость про гадость всегда внезапна? Еще вчера все уверяли, что вот это лекарство, вот этот маргарин, вот это чистящее средство безопасны – и вдруг!..)
Как следствие, в Европе возникает дефицит молочных продуктов вкупе с их подорожанием. И только Эстонию и еще пару-тройку стран Восточной Европы эта напасть не затрагивает. У нас масло есть, но покупать его по такой цене, как в Европе, мы en masse не готовы. А западные европейцы – готовы, и масла у них нет.
Как вы думаете, у кого в итоге будет масло в магазинах – у них или у нас?
В том и беда маленькой капиталистической страны в составе ЕС. Как сказал тут чиновник Министерства сельской жизни по поводу дефицита животных жиров: «В случае молочных продуктов мы имеем дело с глобальным рынком, подъемы и падения которого прямо влияют на ситуацию на нашем рынке». И это нам не социализм, чтобы планово что-то распределять. Бизнес идет туда, где прибыль, и никто не может приказать ему поступать по-другому. Ну да, «министр сельской жизни Тармо Тамм порекомендовал эстонским производителям в условиях высоких мировых цен не забывать о местном рынке». Посмеемся вместе!
То, что не существует бизнесменов-альтруистов и бизнесменов-патриотов, – не хорошо и не плохо; это данность. Так или иначе пропажа масла – частный случай синдрома экономической зависимости. И от этой зависимости мы никуда не уйдем: она, эта зависимость – плата за нашу независимость.
И получается в итоге смешно: вас и меня годами призывали любить и покупать эстонское, давя в том числе на патриотические чувства, – но стоит конъюнктуре перемениться, как местный производитель забывает о местном потребителе. Потребитель есть средство для получения прибыли. Если за границей потребитель лучше, то есть готов платить дороже – товар уйдет за границу.
Еще ярче синдром зависимости наблюдается в сфере образования, причем в совсем уже свинской форме: будущие медики учатся «на деньги государства», то есть налогоплательщиков, а потом многие из них – подозреваю, что лучшие, – уезжают работать и жить за границу. Там потребитель их услуг готов платить больше. Мы оплачиваем их образование, но получаем за это дулю. И сделать ничего нельзя.
Невидимая рука рынка не всегда регулирует предложение ко всеобщему благу в данной местности. Она всего лишь перебрасывает ресурсы туда, где на них больше спрос и цена. Это потом рынок отыскивает новую точку равновесия – там, где может, и так, как может, не считаясь с этикой, патриотизмом, чьими-то потерями. Никто не виноват, если в итоге мы вынуждены будем жить без масла, без врачей, без учителей, еще без чего-то, – или стоить товары и услуги будут столько, что позволить их себе смогут избранные 10-20 процентов населения. Мелкая капиталистическая экономика иначе не работает. Покупаешь эстонское – будь готов поголодать, будь ты даже и клиент – то есть, как нам все время твердят, король.
Король, Его Величество,
Просил Ее Величество,
Чтобы Ее Величество
Спросили у молочницы:
Нельзя ль доставить масла
На завтрак королю?
Придворная молочница
Сказала: ............!
Ответ придворной молочницы впишите вместо точек сами.