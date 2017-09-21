Госсуд не удовлетворил жалобу EKRE по поводу электронного голосования

Государственный суд пояснил, что, в соответствии с Законом о выборах в местные органы власти у ЦИК есть право не начинать электронное голосование в случае, если безопасность или надежность системы электронного голосования не позволяют провести голосование в соответствии с требованиями.

Центральная избирательная комиссия не обязана отменять электронное голосование в случае поступления информации, указывающей на возможность любых возможных негативных последствий.

ЦИК должна применить данную меру в случае, если использование риска для безопасности и наступление вытекающего из него вредного последствия, по оценке комиссии, на момент принятия решения и в известных конкретных условиях достаточно вероятны. При этом избирательная комиссия должна оценить также, могут ли вытекающие из использования риска вероятные нарушения в ходе электронного голосования в значительной мере повлиять на результат голосования.

Государственный суд не нашел оснований усомниться в достаточности собранных избирательной комиссией информации, а также в адекватности оценки, данной уровню безопасности электронной системы голосования. По имеющейся сейчас информации, для действительной реализации угроз безопасности в нынешних обстоятельствах расход времени и прочих необходимых ресурсов настолько велик, что даже в случае реализации угрозы безопасности использование его в противоправных целях маловероятно в таком объеме, чтобы повлиять на результаты голосования.

При проявлении новых обстоятельств ЦИК обязана заново оценить возможность проведения электронного голосования и повторно рассмотреть возможность его отмены.

Если комиссия в ходе электронного голосования выяснит, что использование угрозы безопасности может в значительной мере повлиять на результаты голосования, то в этом случае электронное голосование следует приостановить или прекратить.

Если угрозы безопасности при электронном голосовании использованы в таком объеме, в котором, по оценке ЦИК это уже существенно повлияло или могло повлиять на результаты голосования, то ЦИК должна признать результаты электронного голосования недействительными частично или в полном объеме и организовать повторное голосование, отметил Государственный суд.