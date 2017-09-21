Фото и видео: в России сгорело десятиэтажное здание гостиницы

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, в 15:15 по московскому времени пожар в здании отеля был локализован. Его площадь составила 840 кв. м. К тому же загорелись семь припаркованных рядом со зданием автомобилей.

К тушению огня от МЧС были привлечены 75 человек личного состава и 25 единиц техники. В 14:00 пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти. Сообщение о начале пожара поступило в МЧС в 13:52.

Судя по данным из соцсетей, примерно к трем часам дня здание отеля по адресу переулок Семашко, 50Б полностью выгорело изнутри, остался лишь черный остов.

Один человек погиб при пожаре гостинице, сообщил РИА "Новости" представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. "На пожаре один погибший", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, это администратор отеля.

Во время пожара из здания отеля, соседних домов и расположенного рядом детского сада были эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок, сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах. "Из здания гостиницы эвакуировали 250 человек, из соседних домов и детсада - 161, в том числе 61 ребенка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар начался с возгорания утеплителя на фасаде.

Инцидент попал на видео. На записи заметно, как из окна горящего здания бизнес-отеля выбрасывается охваченный пламенем человек.

За последнее время это уже третий крупный пожар в Ростове-на-Дону. Накануне огонь охватил в городе три частных дома на площади 250 кв. м: одно здание сгорело полностью, частичные повреждения получили частный и многоквартирный дома. Около 20 человек было эвакуировано, никто не пострадал.

Также сильный пожар возник 21 августа в частных домах в историческом центре города. В результате сгорело 123 дома и погиб один человек.