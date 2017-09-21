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Фото: в Таллинне спасатели через окно проникли в квартиру пожилой женщины

Rus.Postimees.ee
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Сегодня, 21 сентября, во второй половине дня столичные спасатели были вынуждены через окно проникнуть в квартиру 89-летней женщины, так как в течение нескольких дней родственникам не удавалось связаться с пожилой дамой.

Близкие попробовали открыть расположенную на улице Лаутери в Таллинне квартиру своим ключом, но в замочной скважине уже был другой ключ. Поэтому они обратились за помощью в спасательный центр, пишет Postimees.

К счастью, пожилая женщина была жива, скорая помощь доставила ее в больницу.

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