УЕФА утвердил регламент нового турнира - Лиги наций для сборных команд

В соревнованиях, которые начнутся 6 сентября 2018 года, примут участие 55 европейских сборных. Они призваны заменить собой большинство товарищеских матчей сборных, и позволят им конкурировать с равными по классу командами.

Чемпион Лиги наций будет определяться каждый нечетный год, пишет Newsru.com.

Участников распределят на четыре лиги (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом. В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующая дюжина попадет в лигу В, 15 команд классом пониже - в лигу С, оставшиеся 16 - в лигу D. Внутри лиг команды будут поделены на группы, поясняет UEFA.com .

Победители групп лиги А попадут в плей-офф, в котором состоятся два полуфинала, матч за третье место и финал. По четыре победителя групп дивизионов B, C и D поднимутся в классе, а четыре последние команды лиг A, B и C опустятся ниже.

Групповые турниры пройдут с сентября по ноябрь. За это время каждая сборная проведет от четырех до шести матчей в зависимости от размера группы. Жеребьевка первого этапа Лиги наций пройдет 24 января 2018 года.