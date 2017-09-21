СМИ составили список лучших сувениров в Европе

Издание The Independent рекомендует привезти из Германии, известной пышными фестивалями пива, литровую кружку, которая называется «масс».

Из итальянской Флоренции можно привезти изделие из кожи: сумку, чехол для ноутбука, ремешок. Лучше всего искать сувениры на рынке Сан-Лоренцо, пишет "Моя Планета".

Возвращаясь из Нидерландов, покупайте сувениры из керамики. Они продаются в любой сувенирной лавке — от магнитиков, брелоков и мундштуков до кружек, чайных сервизов и декоративных статуэток.

Лучшее, что может оставить на память Австрия, — это моцарткугели, круглые конфетки с начинкой из марципана с нугой и ароматом фисташек. Это самые знаменитые кондитерские изделия в Австрии, которые впервые появились в Зальцбурге в 1890 году благодаря Полу Фюрсту, решившему назвать свое сладкое творение в честь австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Из Польши везите «золото Балтики» — янтарь. Магазинчики в портовом городе Гданьск просто изобилуют изделиями из янтаря.

О теплой и ласковой Португалии вам будет напоминать портвейн. Потратьте денек для поездки в волшебную долину Дору, продегустируйте различные сорта — и вы найдете бутылочку, которую захотите взять с собой.