Министры транспорта стран ЕС хотели бы обеспечить инвестиционную безопасность крупных проектов

«На сегодняшний момент государства должны использовать поддержку Европейского фонда CEF и этот финансовый инструмент себя оправдал. Нем необходим похожий финансовый инструмент и в будущем, чтобы обеспечить будущее долгосрочных масштабных проектов. Для осуществления будущих инвестиций необходима стабильность, чтобы трансъевропейская транспортная сеть (TEN-T) была бы создана к 2030 году», - сказала министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон.

«Вчерашняя и сегодняшняя встреча транспортных министров подтвердила, что все страны-члены хотят получить похожий на CEF инструмент финансирования и в будущем. 22,4 миллиарда евро инвестиций, которые были осуществлены к 2017 году, повлекли за собой в общей сложности дополнительных 46,7 миллиарда евро за счет инвестиций из других секторов. К 2030 году в развитие основной сети TEN-T будут инвестированы дополнительные 750 млрд. евро, вместе с проектами общей сети 1,5 триллионов евро», - охарактеризовала Европейский комиссар по транспорту Виолета Булк инвестиционные потребности европейского транспортного сектора.

Комиссар также подтвердила, что поддержка Европейской комиссией текущих железнодорожных проектов, в том числе Rail Baltica, продолжается. «В течение текущего периода финансирования изменений не будет», - сказала комиссар. Большинство министров транспорта ЕС также примут участие в конференции высокого уровня о наземном транспорте Connecting Europe, которая состоится 21 и 22 сентября в концертном доме Nordea.