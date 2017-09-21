Трамп поддержал предложение Порошенко о размещении миротворцев ООН на границе между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко поддержал предложения Киева о размещении на Донбассе миротворческих сил с мандатом Совбеза ООН. Об этом заявил украинский лидер во время брифинга по завершению переговоров, передает Newsru.com со ссылкой на телеканал "112. Украина".
"Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совбеза ООН", - объявил Порошенко.
"Я подчеркиваю, украинскую позицию, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на востоке Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира", - продолжил он.
По словам президента Украины, Киев и Вашингтон договорились о том, что совместной целью двух стран являются "деоккупация, восстановление суверенитета и как можно быстрее принесение мира в Украину". "Это то, чего хочу я как украинский президент, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира. Это важно", - заключил он.