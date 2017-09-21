Трамп поддержал предложение Порошенко о размещении миротворцев ООН на границе между Украиной и Россией

"Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совбеза ООН", - объявил Порошенко.

"Я подчеркиваю, украинскую позицию, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на востоке Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира", - продолжил он.

По словам президента Украины, Киев и Вашингтон договорились о том, что совместной целью двух стран являются "деоккупация, восстановление суверенитета и как можно быстрее принесение мира в Украину". "Это то, чего хочу я как украинский президент, и это то, в чем нас поддерживают ключевые государства мира. Это важно", - заключил он.