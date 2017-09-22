Кылварт собирает со спортсменами медали в Северной Корее

«Сейчас у нас уже есть три бронзовые медали, хотя в Корее получить что-то очень сложно», - порадовалась вчера генеральный секретарь Эстонского союза тхэквондо Илона Цветкова-Узлова успехам наших спортсменов на проходящем в Пхеньяне чемпионате мира.

Она заверила, что делегация спортсменов, которая провела в Северной Корее почти неделю, маленькая – семь бойцов и главный тренер Михаил Кылварт, который одновременно является президентом союза и вице-мэром Таллинна.

До сих пор об их достижениях в Северной Корее активно рассказывал только российский пропагандистский канал «Спутник».

По сообщению Цветковой-Узловой, Ольга Борисенко заслужила две медали – за комплексные упражнения и в спарринге. Одну медаль завоевал Владислав Жаров. Правда, установить контакт с находящейся в Северной Корее командой, по ее словам, сложно, равно как получить свежую информацию о результатах. Генеральный секретарь не знает даже о том, сколько всего спортсменов участвует в крупных соревнованиях: «Ждем, когда они вернутся в субботу, тогда они сами расскажут, как им там было».

Reuters распространило видео северокорейского агентства новостей KCNA, которым утверждается, что на месте находятся делегации 69 стран.

Об организации соревнований в Северной Корее Цветкова-Узлова говорит в превосходной степени: «Если в Северной Корее проходят насколько крупные соревнования, как Чемпионат мира, то, конечно, все проводится на государственном уровне, а не так, что приглашает один союз. Все проходит на государственном уровне, они присылают нам приглашения, оформить визы становится несколько проще, и помогают с документами», - сказала она.

Как эстонские спортсмены, так и сам Кылварт ранее бывали в Северной Корее. «У них очень хорошие условия – большие красивые залы, в гостиницах есть все необходимое для гостей. Они также показывают, что у них есть, проводят экскурсии», - описала Цветкова-Узлова. «Это как большой праздник!», - добавила генеральный секретарь.

На самом деле в тхэквондо, скажем так, две школы. В Северной Корее соревнования организовывает International Taekwondo Federatsion (ITF). В Южной Корее базируется более широко признанная организация World Taekwondo (WT), которая является также членом Международного олимпийского комитета.

WT организовал свой Чемпионат мира летом. В нем принимал участие один спортсмен из Эстонии. «К сожалению, он вернулся без медалей», - сказала Цветкова-Узлова.

Думала ли эстонская команда об отказе от поездки в Северную Корею после того, как в начале сентября режим взорвал мощную водородную бомбу?

«Мы следили за тем, что происходит в мире, и решили, что все же полетим. Тхэквондо родилось в Корее и все, кто занимается этим видом спорта, мечтают там побывать. Это большая места, но спорт – это не политика, и тут все просто», - добавила генеральный секретарь союза.

Кылварт ездил в Северную Корею в 2009 году на международную конференцию комитета боевых искусств и после поездки рассказал Eesti Ekspress, что хотел оттуда сбежать.

«Я был там неделю, первые три дня были интересными, а дальше началось… (большая пауза)… не самое лучше чувство и возникло желание уехать как можно скорее», - сказал Кылварт.

И в 2016 году Кылварт ездил в Северную Корею, а после сказал LP, что картина была совсем другая: «Когда я ездил в прошлом году – были видны признаки предпринимательства: в глаза бросились разные такси и магазины».

Postimees дозвониться до Кылварта не смог. В течение всего дня телефон сообщал, что номер телефона сейчас недоступен, и предлагал перезвонить позже. В городской управе сказали, что он в отпуске.