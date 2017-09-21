Эстонский фильм "Ноябрь" будет бороться за "Оскар" с лентой "Нелюбовь" Андрея Звягинцева

По словам продюсера, заявившего о намерении выдвинуть фильм на "Оскар" еще в начале августа, у "Нелюбви" есть все шансы побороться за попадание в шорт-лист премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Ключевыми элементами успешной конкуренции являются четыре фактора, отсутствие которых существенно ослабляет позиции, отмечал он.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где картина была удостоена приза жюри. Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары. Супруги так поглощены своими личными проблемами, что забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает, пишет Newsru.com.

Эстония в этой категории выдвинет фильм Райнера Сарнета "Ноябрь" по роману Андруса Кивиряхка "Ноябрь, или Гуменщик", пишет rus.err.ee.