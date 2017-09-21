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Ардо Оясалу после 27 лет членства в СДПЭ вышел из рядов партии

BNS
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Ардо Оясалу. | ФОТО: Peeter Langovits

Председатель парламентской комиссии по надзору за финансированием партий Ардо Оясалу в четверг вышел из рядов Социал-демократической партии (СДПЭ).

По поводу своего решения Оясалу написал в социальных сетях, что «организация стала для него чужой».

«Я сделал подарок, прибавил свободы, - написал Оясалу в Facebook. - Отправил сегодня (в четверг — BNS) в регистр заявление о выходе из партии. Мои добрые пожелания всем добрым людям, с которыми с апреля 1989 года удалось хоть что-нибудь совершить, а организация для меня стала чужой — происходит ее превращение в нечто, что не является тем, на что я бы добровольно хотел тратить свое время».

Ардо Оясалу был членом Социал-демократической партии последние 27 лет.

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