Ардо Оясалу после 27 лет членства в СДПЭ вышел из рядов партии

По поводу своего решения Оясалу написал в социальных сетях, что «организация стала для него чужой».

«Я сделал подарок, прибавил свободы, - написал Оясалу в Facebook. - Отправил сегодня (в четверг — BNS) в регистр заявление о выходе из партии. Мои добрые пожелания всем добрым людям, с которыми с апреля 1989 года удалось хоть что-нибудь совершить, а организация для меня стала чужой — происходит ее превращение в нечто, что не является тем, на что я бы добровольно хотел тратить свое время».

Ардо Оясалу был членом Социал-демократической партии последние 27 лет.