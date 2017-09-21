Полиция получила почти 90 сообщений о внешней рекламе политического содержания

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что по состоянию на вечер среды поступило 86 сигналов, касающихся предвыборной внешней рекламы. По словам пресс-секретаря, содержание сообщений и обращений разное и все нельзя рассматривать как нарушения. К тому же, по поводу одной и той же рекламы может поступить несколько сигналов.

Полиция проверяет все поступающие сообщения, на основании выявленных нарушений составлено 12 предписаний. Ни одного случая возбужденного делопроизводства пока не было.

Больше всего вопросов вызывает реклама, размещенная на транспортных средствах, поскольку такой вид рекламы в определенной мере разрешен. В то же время, такие рекламные плакаты не должны содержать информацию о порядковом номере кандидата, его девизов и предвыборных призывов. Как политическую следует расценивать внешнюю рекламу, приглашающую на встречу с кандидатом. В приглашении не должно быть лозунгов, рекламы самого кандидата и его порядкового номера.

По словам пресс-секретаря, еще до размещения внешней рекламы к полиции за советом обращались избирательные союзы и партии, которые хотели убедиться, что на размещаемых ими плакатах нет признаков именно политической внешней рекламы.

Полиция просит кандидатов, партии и избирательные союзы обращать внимание на то, чтобы публичные собрания были бы зарегистрированы, а на приглашениях не было бы элементов внешней политической рекламы.