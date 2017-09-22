Кленский, Криштафович, Григоренко – о политической русофобии и запугивании избирателя

Наряду с политической русофобией разговор пойдет и об эффективности русских списков. Смотрите прямой эфир в 11.30! Позже беседа будет доступна в записи.

Есть ли у нас политическая русофобия? Насколько она эффективна?

Что такое "русский вопрос"? Почему он обостряется во время выборов? И нужно ли его решать?

Интеграция и lõimumine – это имитация деятельности?

Не является ли забота о русских просто фикцией?

Есть ли опасность EKREизации Эстонии?

Насколько эффективны русские списки?

Димитрий Кленский взял на себя труд посчитать неэстонские фамилии в предвыборных списках в Таллинне (исходные данные взяты с сайта Центральной избирательной комиссии – прим.ред). Что показывают эти цифры?