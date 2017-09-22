Кленский, Криштафович, Григоренко – о политической русофобии и запугивании избирателя
Прямой эфир в 11.30!
22 сентября 2017 г., 00:10
По следам полемики центристов и реформистов о политической русофобии и запугивании избирателя в студии Postimees продолжат дискуссию журналист Димитрий Кленский и двое кандидатов от избирательных союзов: Евгений Криштафович («Город-метро») и Константин Григоренко (Союз Сависаара и «Деловой Таллинн»).
Наряду с политической русофобией разговор пойдет и об эффективности русских списков. Смотрите прямой эфир в 11.30! Позже беседа будет доступна в записи.
Димитрий Кленский взял на себя труд посчитать неэстонские фамилии в предвыборных списках в Таллинне (исходные данные взяты с сайта Центральной избирательной комиссии – прим.ред). Что показывают эти цифры?
|название списка
|все кандидаты
неэстонцы
|%
|IRL
|147
|12
|8,2
|"Город-метро"
|15
|12
|80,0
|Центристская партия
|498
|230
|46,0
|ОЛПЭ
|39
|33
|84,0
|EKRE
|116
|3
|2,6
|СДПЭ
|128
|15
|11,8
|Союз Сависаара и "Деловой Таллинн"
|103
|57
|55,0
|Партия реформ
|103
|11
|10,7
|Свободный гражданин
|84
|5
|6,0
|Зеленые
|98
|13
|13,0
|MEIE Tallinn
|31
|3
|10,0
|Ellujäämise Kogukond
|17
|4
|20,3