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Кленский, Криштафович, Григоренко – о политической русофобии и запугивании избирателя

Прямой эфир в 11.30!

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Димитрий Кленский, Константин Григоренко, Евгений Криштафович | ФОТО: Pm

По следам полемики центристов и реформистов о политической русофобии и запугивании избирателя в студии Postimees продолжат дискуссию журналист Димитрий Кленский и двое кандидатов от избирательных союзов: Евгений Криштафович («Город-метро») и Константин Григоренко (Союз Сависаара и «Деловой Таллинн»).

Наряду с политической русофобией разговор пойдет и об эффективности русских списков. Смотрите прямой эфир в 11.30! Позже беседа будет доступна в записи.

  • Есть ли у нас политическая русофобия? Насколько она эффективна?
  • Что такое "русский вопрос"? Почему он обостряется во время выборов? И нужно ли его решать?
  • Интеграция и lõimumine – это имитация деятельности?
  • Не является ли забота о русских просто фикцией?
  • Есть ли опасность EKREизации Эстонии?
  • Насколько эффективны русские списки?

Димитрий Кленский взял на себя труд посчитать неэстонские фамилии в предвыборных списках в Таллинне (исходные данные взяты с сайта Центральной избирательной комиссииприм.ред). Что показывают эти цифры?

название спискавсе кандидаты

неэстонцы

%
IRL147128,2
"Город-метро"151280,0
Центристская партия49823046,0
ОЛПЭ393384,0
EKRE11632,6
СДПЭ1281511,8
Союз Сависаара и "Деловой Таллинн"1035755,0
Партия реформ1031110,7
Свободный гражданин8456,0
Зеленые981313,0
MEIE Tallinn31310,0
Ellujäämise Kogukond17420,3
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