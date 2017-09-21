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Кассы самообслуживания пользуются все большим спросом

Rus.Postimees.ee
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Касса самообслуживания в тартуском супермаркете Maxima XX | ФОТО: Maxima Eesti

Как показывает статистика, объем проданных товаров через кассы-автоматы стремительно растет, а в некоторых магазинах в утренние и вечерние часы можно оплатить покупки только в кассе самообслуживания.

Сегодня кассы самообслуживания имеются более, чем в половине всех магазинов Эстонии. В Maxima, например, ими пользуется каждый второй покупатель, а в торговой сети Selver - каждый четвертый, пишет rus.err.ee.

В торговой сети Coop, например, имеется магазин, где работают лишь "умные кассы" и следящий за ними консультант.

В сети Prisma "Актуальной камере" сообщили, что экспресс-кассы у них предусмотрены для быстрых и немногочисленных покупок, но при этом популярность касс самообслуживания велика - через них проходит около трети товаров концерна.

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