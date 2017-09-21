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США и ЕС вводят новые санкции против Северной Кореи

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Evan Vucci/AP/Scanpix

США намерены ввести новые санкции в отношении Северной Кореи. Как заявил в четверг, 21 сентября, в Нью-Йорке президент Дональд Трамп, он подписал указ, который позволит Соединенным Штатам расширить штрафные меры, чтобы принудить режим Ким Чен Ына отказаться от ядерной и ракетной программ, пишет DW.com.

Санкции будут действовать против частных лиц, компаний и организаций, имеют торговые отношения с КНДР в таких отраслях, как рыболовство, текстильная и обрабатывающая промышленность, информационные технологии. "Иностранные банки также вынуждены будут сделать выбор, хотят ли они вести дела с нами или с Северной Кореей", - добавил глава Белого дома.

Евросоюз согласовал новые санкции

В то же время Европейский Союз готовит новые штрафные меры в отношении режима Ким Чен Ына. Об этом в четверг сообщили информационные агентства со ссылкой на дипломатические круги в Брюсселе. По их сведениям, послы стран ЕС договорились о ряде новых мер, среди которых - полный запрет инвестиций и экспорта нефти в КНДР, а также запрет на въезд в ЕС и замораживание активов ряда официальных представителей северокорейского режима.

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