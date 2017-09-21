"Инсайт": наркодилеров сажают, а дурная репутация места остается

Журналистам удалось посетить несколько мест, где якобы на протяжении десятков лет ведется торговля наркотиками. Так, жители общежития по адресу бульвар Сыпрузе, 3 охотно поведали о том, что у дома постоянно видят наркоманов, а также находят повсюду использованные шприцы. Пообщались журналисты и с наркоторговцем, который рассказал, сколько стоит тот или иной вид наркотика, пишет rus.err.ee. В то же время в Ласнамяэ на улице Паэ признаков наркоторговли замечено не было, а местные жители сказали, что эту беду удалось побороть полгода назад.

В полиции отметили, что наркоторговцев задерживают, но на их место приходят новые, поэтому у людей складывается впечатление, что стражи порядка не борются с преступностью.

Журналистский рейд по предполагаемым таллиннским наркоточкам показал, что наркоторговля во многих домах ведется до сих пор, а если дилеров сажают, то дурная репутация у места остается, и она привлекает наркоманов и наркоторговцев в эти дома, однако бороться с проблемой можно – совместными усилиями жильцов дома и полиции.