На следующей неделе в Эстонию приедут Меркель, Юнкер, Туск, Мэй и другие видные политики

Свой визит к настоящему моменту официально подтвердили среди прочих канцлер Германии Анегла Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнекр, президент Европарламента Антонио Таяни и председатель Европейского совета Дональд Туск, пишет rus.err.ee. Часть гостей пока официально не подтвердили свой визит. Среди них, например, президент Франции Эммануэль Макрон.

Встреча состоится в пятницу, но гости прибудут в Эстонию вечером в четверг, а за ужином в неформальной беседе они обсудят актуальные вопросы.