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На следующей неделе в Эстонию приедут Меркель, Юнкер, Туск, Мэй и другие видные политики

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Geert Vanden Wijngaert/AP

В следующую пятницу, 29 сентября, в Эстонии пройдет самое значимое мероприятие в рамках председательства – встреча на высшем уровне Совета Европейского союза в сфере цифровых технологий. По этому случаю в Таллинн приедут руководители институтов Евросоюза, главы государств и правительств ЕС.

Свой визит к настоящему моменту официально подтвердили среди прочих канцлер Германии Анегла Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнекр, президент Европарламента Антонио Таяни и председатель Европейского совета Дональд Туск, пишет rus.err.ee. Часть гостей пока официально не подтвердили свой визит. Среди них, например, президент Франции Эммануэль Макрон.

Встреча состоится в пятницу, но гости прибудут в Эстонию вечером в четверг, а за ужином в неформальной беседе они обсудят актуальные вопросы.

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