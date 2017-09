Ким Чен Ын назвал Трампа сумасшедшим стариком

Когда у министра иностранных дел КНДР спросили, какой именно "жесткий ответ" имел в виду Ким Чен Ын, Ли Ён Хо предположил: речь идет об испытании мощнейшей водородной бомбы в Тихом океане, передает южнокорейское агентство Yonhap . Впрочем, он подчеркнул, что можно лишь предполагать, так как решение будет принимать руководитель КНДР. До настоящего времени ядерные испытания Северная Корея проводила под землей, пишет Newsru.com.

Выступление Ким Чен Ына транслировало в пятницу официальное северокорейское агентство ЦТАК. Руководитель КНДР заявил, что вместо убедительных высказываний на Генеральной Ассамблее ООН, которые помогли бы разрядить напряженную ситуацию на Корейском полуострове, Трамп выступил с "грубейшей речью, содержащей неслыханный вздор, чего не позволяли себе его предшественники".

Руководитель Северной Кореи также пообещал жесткий ответ: "Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем".

По его мнению, Трамп после прихода к власти "обращается ко всем странам с угрозами и шантажом". "Он представляет собой не политического деятеля, а хулигана и гангстера. Сегодня в моей памяти всплывают насмешки людей, которые во время предвыборной кампании в США называли Трампа "политическим невеждой", - отметил он.

Кроме того, лидер КНДР заявил, что подобные заявления со стороны США подтверждают правильность выбранного Пхеньяном курса на развитие ракетно-ядерной программы.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, а 29 августа и 15 сентября осуществила два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии. 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы, при этом заявив, что заряд может использоваться для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: однако полного запрета на это не последовало.

Трамп с союзниками обещает "довести давление до предела"

Президент США Дональд Трамп обсудил в четверг с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ ситуацию вокруг КНДР. Как сообщил по итогам разговора Белый дом, лидеры договорились мобилизовать усилия, чтобы довести давление на Пхеньян до предела.

Трехсторонняя встреча лидеров США, Южной Кореи и Японии состоялась в четверг на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН. Перед ней президент США объявил о подписании исполнительного указа о расширении полномочий министерства финансов США для оказания санкционного давления на КНДР.

По мнению Белого дома, "провокационные действия Северной Кореи лишь сплотили (три) государства". "Наконец, они договорились работать в тесном сотрудничестве для подготовки визита президента Трампа в Японию и Республику Корею позднее в этом году", - говорится в сообщении.

