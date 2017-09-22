Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия

Инцидент имел место около 23.24 в Таллинне по адресу Тартуское шоссе, 87, где из-за остановившейся перед нерегулируемым пешеходным переходом машины выехал автомобиль Citroen Berlingo и сбил переходившего дорогу по «зебре» 20-летнего мужчину. Личность водителя, покинувшего место происшествия, пока не установлена.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.