НАТО считает подозрения по "Западу-2017" оправданными

"Для полной оценки потребуется несколько недель, но уже сейчас понятно, что масштаб и географический охват учений "Запад-2017" оказались существенно больше изначальных заявлений (Москвы и Минска. - Ред.)", - сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску газете Süddeutsche Zeitung.

По ее словам, эти маневры проходили не только на территории Белоруссии, Калининграда, Ленинградской области и в акватории Балтийского моря, как анонсировалось перед началом учений. Одновременно "существенные" учения проходили в Арктике, на Дальнем Востоке, в Черном море недалеко от границы с Украиной, а также в Абхазии, причем представители российских властей официально связывали некоторые из них с маневрами "Запад-2017", добавила Лунгеску.

В Североатлантическом альянсе полагают, что учения "Запад-2017" имитировали "явно обширный конфликт между государствами" и что в них был задействован "полный спектр российских и белорусских вооружений", включая военный флот, подводные лодки, истребители, танки, артиллерию и межконтинентальные баллистические ракеты.

НАТО: РФ занизила данные о числе участников маневров

НАТО считает, что в маневрах РФ и Белоруссии на самом деле участвовали гораздо больше военнослужащих, чем было официально объявлено. Ранее Минск и Москва сообщали о 12700 военных. В альянсе пока не называют конкретных цифр, но говорят о "нескольких десятках тысяч солдат", задействованных в "Запад-2017". Венский документ ОБСЕ обязывает страны-организаторы военных маневров допустить на них иностранных наблюдателей, если численность участвующего в них личного состава превышает 13 тысяч человек.

Учения "Запад-2017" прошли с 14 по 20 сентября. Перед их началом замминистра обороны РФ Александр Фомин утверждал в интервью DW, что маневры носят исключительно оборонительный характер и направлены на "отработку соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом".