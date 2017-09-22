Тиллерсон обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

В частности, Тиллерсон обвинил РФ в несоблюдении обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), в нарушении "гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны", и в попытках "ослабить независимость" Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в "расследовании скрытых ядерных программ", пишет Newsru.com.

Если Россия "хочет восстановить свою роль заслуживающего доверия действующего лица в разрешении кризиса вокруг Северной Кореи", отметил госсекретарь, она должна продемонстрировать приверженность соблюдению обязательств по ядерной безопасности и контролю над вооружениями. "Мы призываем Россию изучить, как она может лучше поддержать усилия по нераспространению (оружия массового поражения)", - сказал Тиллерсон.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя речь главы Госдепа, признался, что российскую сторону удивили слова Рекса Тиллерсона об ослаблении Россией независимости МАГАТЭ. "Мы сегодня с удивлением узнали из уст госсекретаря США, что Россия, оказывается, еще и ослабляет потенциал МАГАТЭ. Это, конечно, для нас новое слово", - отметил, выступая в Совбезе ООН, дипломат.

Напомним, в конце августа посол США в России Джон Теффт в очередной раз обвинил Москву в нарушении договора о РСМД. Он заявил, что со стороны Москвы "существуют серьезные нарушения по созданию новых ракет", что является "угрозой не только для нас, но и для наших союзников", что является "серьезной проблемой" в отношениях между двумя странами.

В Москве заявляли, что Вашингтон безосновательно обвиняет РФ в нарушении договора по РСМД в качестве предлога для принятия возможных ответных мер. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и каких-либо нарушений со стороны России не было. Он также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.

В августе пресса сообщила, что конгресс США продолжает обсуждать законопроект о выходе из договора о РСМД и предлагает начать разработку запрещенных документом ракет средней дальности.

В июне сенатор Том Коттон представил законопроект, который предлагает официально объявить о "нарушении" Россией договора и обсудить передачу союзникам США ракетных технологий, а демократы в комитете по вооруженным силам палаты представителей предложили администрации подумать над санкциями.