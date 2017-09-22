Пярнуские школы никак не хотели принимать вернувшегося из Англии мальчика

Последние четыре годы Меэлис (имя изменено – Ред.) учился в Англии, а возвращение yа родину стало неожиданностью как для него самого, так и его мамы.

«Когда мы были в Эстонии на Иванов день, стало понятно, что необходимо срочно возвращаться из Англии домой, - сказала мама. – Все произошло так быстро, что у меня даже не было возможности заниматься всей этой бюрократией, связанной с переводом ребенка из одной школы в другу. Я наивно полагала, что в Эстонии школы встретят моего сына с распростертыми объятиями, а также помогут уладить всю бумажную волокиту».

Если двух младших сыновей без особых проблем приняли в одну из основных школ, то старшего сына, который хотел попасть в 11-й класс, не хотела брать ни одна из школ Пярну.

В Англии 17-летний мальчик успел отучиться год по программе с углубленным изучением точных наук. Мама полагала, что учившийся прилежно ребенок сможет попасть в 11-ый класс.

Общаться с руководством школ мама начала в начале июля. В поступивших из учебных заведений письмах говорилось, что они бы рекомендовали сначала отдать мальчика в 10-й класс, либо просили предоставить документы об окончании основной школы, а также табель успеваемости.

По словам оказавшейся в непростой ситуации матери, система оценивания в Англии отличается от эстонской, так как вместо оценок детям дают характеристики, отмечая их сильные и слабые стороны. Получить табель успеваемости летом было невозможно – надо было дождаться начала нового учебного года. По словам женщины, эстонские школы могли бы сделать запрос в Англию, чтобы получить всю необходимую информацию.

В последний момент мальчика согласились взять в 10-й класс Койдулаской гимназии. По словам главного специалиста отдела образования Пярнуской горуправы Вирве Лаубе, куда обратилась мать мальчика, директор Койдулаской гимназии дал согласие на то, чтобы мальчик смог приступить к учебе в 10-ом классе. Лаубе отметила, что поскольку к настоящему моменту не были получены официальные документы, подтверждающих уровень знаний школьника, школам довольно сложно принять какое-либо решение. Если же все бумаги будут в порядке, то школа может решением совета может перевести ребенка в 11-й класс.

По словам мамы мальчика, в ближайшее время она должна получить необходимые документы из Англии. Несмотря на то, что они не отвечают местным стандартам – это лучше, чем ничего. Женщина отметила, что получение документов заняло много времени, поскольку в Англии не признают дигитальную подпись.

Специалист Пярнуской горуправы отметила, что пока документы мальчика не в порядке, он учится в школе с нарушением закона.

Мама Меэлиса заверила, что при поступлении в эстонскую школу они были готовы сдать необходимые вступительные тесты, но были удивлены, что им этого не предложили.

Журналистам также стало известно, что в Пярну есть еще один школьник, столкнувшийся с бюрократическими препонами при поступлении в школу, но отдел образования не стал раскрывать подробностей этой истории.