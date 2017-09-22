Цены на жилье продолжают неприятно удивлять

По сравнению с I кварталом квартиры подорожали на 0,1%, а дома - на 0,8%, пишет rus.err.ee.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры выросли на 5,1%, а на дома - на 4%, при этом в Таллинне квартиры подорожали на 5%, а в окрестностях столицы, Тарту и Пярну - на 7,7%. В остальной Эстонии рост цен составил 0,4%.

Индекс цен на жилую недвижимость показывает изменение расходов домохозяйств на покупку жилья, выраженную в ценах за квадратный метр.