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Цены на жилье продолжают неприятно удивлять

Rus.Postimees.ee
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Продажа недвижимости. Иллюстративное фото. | ФОТО: Arco Vara

Индекс цен на жилую недвижимость во II квартале текущего года вырос на 0,3% по сравнению с I кварталом и на 4,8% по сравнению со II кварталом 2016 года, сообщает Департамент статистики.

По сравнению с I кварталом квартиры подорожали на 0,1%, а дома - на 0,8%, пишет rus.err.ee.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры выросли на 5,1%, а на дома - на 4%, при этом в Таллинне квартиры подорожали на 5%, а в окрестностях столицы, Тарту и Пярну - на 7,7%. В остальной Эстонии рост цен составил 0,4%.

Индекс цен на жилую недвижимость показывает изменение расходов домохозяйств на покупку жилья, выраженную в ценах за квадратный метр.

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